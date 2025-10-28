乒乓WTT總決賽｜黃鎮廷杜凱琹獲混雙席位　12.10-12.14紅館首上演

WTT總決賽在今年12月10至14日首度在紅磡香港體育館上演，決出男子單打﹑女子單打﹑混合雙打3個項目的冠軍，男﹑女單各16名球手角逐，而混雙僅得8對組合入圍。早前在WTT倫敦球星挑戰賽混雙摘銀的港隊組合黃鎮廷／杜凱琹，篤定混雙的參賽資格。



乒乓．WTT倫敦賽｜黃鎮廷杜凱琹混雙奪銀 決賽負中華台北組合

香港乒乓混雙組合黃鎮廷／杜凱琹即使在WTT倫敦球星挑戰賽決賽不敵中華台北組合林昀儒／鄭怡靜，摘下亞軍。「黃杜配」在WTT總決賽排名中有420分進賬，以總分2370分暫列第4位，與印度組合提早鎖定WTT總決賽資格，12月有望在紅館主場獻技，爭奪共130萬美元的獎金。

WTT總決賽單打設有16席，混雙則有8席，截至今日（28日）已經產生部分席位，男單已落實7個名額，包括王楚欽﹑張本智和等球星入圍；女單方面，一共10名球手入圍，中國球手佔大部份，全數由中國﹑日本﹑澳門球手取得資格，而混雙則落實5個席位，名單將在第48周（11月22日）截數。

香港混雙組合杜凱琹﹑黃鎮廷獲得WTT總決賽混雙資格。（WTT圖片）

WTT總決賽入圍球手



男子單打

王楚欽（中國）﹑林詩棟（中國）﹑張本智和（日本）﹑卡達雲奴（巴西）﹑菲歷斯勒邦（法國）﹑莫利加特（瑞典）﹑向鵬（中國）



女子單打

孫穎莎（中國）﹑王曼昱（中國）﹑陳幸同（中國）﹑蒯曼（中國）﹑張本美和（日本）﹑朱雨玲（澳門）﹑陳熠（中國）﹑王藝迪（中國）﹑橋本帆乃香（日本）﹑大藤沙月（日本）



混合雙打

林詩棟／蒯曼（中國）﹑林鐘勳／申裕斌（韓國）﹑松島輝空／張本美和（日本）﹑黃鎮廷／杜凱琹（香港）﹑Manush Shah／Diya Chitale（印度）



WTT總決賽



地點：紅磡香港體育館

日期：2025年12月10至14日

票價：有待公布

參賽球手：黃鎮廷﹑杜凱琹﹑王楚欽﹑孫穎莎﹑林詩棟﹑張本智和﹑莫利加特﹑張本美和

賽程

12月10日：男﹑女子單打16強，混雙分組賽第一場

12月11日：男﹑女子單打16強，混雙分組賽第二場

12月12日：男﹑女子單打8強，混雙分組賽第三場

12月13日：男子單打8強﹑女子單打4強﹑混雙4強﹑混雙決賽

12月14日：男子單打4強﹑男子單打決賽﹑女子單打決賽

