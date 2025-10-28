2025全運會掀商場運動熱D‧PARK華懋荃運會　信和4大商場直播賽事

撰文：普利森
第15屆全運會舉行在即，香港多個商場齊增設活動參與盛事，當中荃灣大型商場D‧PARK（愉景新城）更以「華懋荃運會」為主題，主辦多項運動相關活動。
至於幾乎每逢大型體育賽事均會在商場搞直播的信和集團，旗下四大商場奧海城、屯門市廣場、荃新天地及朗壹廣場將全程直播精彩賽事，並在各商場主辦不同類型的運動體驗及觀戰打氣活動。

荃灣大型商場D‧PARK（愉景新城）以「華懋荃運會」為主題，主辦多項運動相關活動。（公關提供）

D‧PARK「華懋荃運會」6大體育主題：
1. 足球表演賽
2. 軟式曲棍球表演賽
3. 全港最大型室內商場頌缽體驗
4. 《D‧PARK x Trailhk》Hiking Club
5. 「運動 × 身心平衡 × 香薰療癒」SCENTLAVIE 體驗展覽
6. 「運動健將動感挑戰遊樂園」

D‧PARK華懋荃運會設6大體育主題

D‧PARK在10月11日已啟動體育主題活動，網羅23項特色節目及超過70場次運動與健康活動，精彩項目包括港隊球員葉鴻輝、梁冠聰參戰的「足球表演賽」、中國香港軟式曲棍球代表隊親身獻技的「軟式曲棍球表演賽」、大型室內商場頌缽體驗、《D‧PARK x Trailhk》行山體驗訓練帶你走出鬧市親親大自然，香港心聆 (Mind HK) 一系列身心靈工作坊及「運動 x 身心平衡 x 香薰療癒」 SCENTLAVIE 體驗展覽，一連串活動兼顧動與靜，適合對運動有不同興趣市民參與。

同時推出「運動健將動感挑戰遊樂園」，設有多項親子必玩關卡，包括刺激感十足的無人機障礙賽、考驗準繩度的充氣足球九宮格、以及放電必玩的歡樂城堡等等，讓小朋友盡情玩樂，家長同享歡笑時光。

信和集團旗下4大商場奧海城、屯門市廣場、荃新天地及朗壹廣場將全程直播精彩賽事。（公關提供）

信和4大商場直播賽事　11月16日為香港兩大劍擊星將打氣

信和集團旗下4大商場將全程直播精彩賽事，當中奧海城及屯門市廣場將分別設置430吋及540吋大屏幕進行直播，荃新天地及朗壹廣場亦會同步作高清直播。11月9日全運會開幕禮及重點賽事舉行期間，奧海城更會提供打氣道具。

為迎接全運會開幕，奧海城11月2日會與TVB聯手舉辦「迎全運 齊撐運動員」預熱派對，屆時將有多位著名藝員出席。至於全城矚目的男子花劍賽事會在11月16日展開激戰，香港「劍神」張家朗與「世一」蔡俊彥強勢出擊，TVB一眾藝人亦會到奧海城現場與觀眾一同觀賞劍擊賽事直播，為劍擊運動員打氣。

全運會男子花劍賽事會在11月16日舉行，奧海城會舉辦打氣派對支持張家朗（左）和蔡俊彥兩大港隊星將。圖右為女子重劍獎牌希望佘繕妡。（公關提供）

信和旗下商場各項運動相關活動：
1. 10月29日／奧海城／欖球體驗活動
2. 11月1日／奧海城／全民迎全運群眾賽事舞龍舞獅邀請賽 2025
3. 11月2日／奧海城／「迎全運 齊撐運動員」派對
4. 11月8日／奧海城／體操同樂體驗日
5. 11月8至9日／朗壹廣場／BB 全能運動會​
6. 11月11至16日／屯門市廣場／街頭健身比賽及運動健身嘉年華
7. 11月16日／奧海城／「迎全運 齊撐運動員」奪金打氣大會

2025全運會在何時舉行？

全運會在2025年11月9日至11月21日期間舉行。

2025全運會由哪些城市主辦？

2025全運會由香港、廣東、澳門三地聯合舉辦。

2025全運會香港主辦哪些項目？

香港在2025全運會會主辦8個競賽項目，包括：劍擊、場地單車、七人欖球、高爾夫球、三項鐵人、沙灘排球、籃球（男子22歲以下組）及手球（男子）；以及群眾項目保齡球。

