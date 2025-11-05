歐聯｜利物浦1：０勝皇馬 拜仁作客2：1贏PSG
撰文：蕭通
歐聯周二（11月4日）舉行聯賽階段第4輪賽事，其中利物浦以1：０勝皇家馬德里；同時間作賽的巴黎聖日耳門（PSG）則以1：2敗於拜仁慕尼黑。
阿歷斯麥亞里士打為利物浦奠勝
利物浦對皇馬的賽事，兩軍於上半場互無紀錄。換邊後，阿歷斯麥亞里士打（Alexis Mac Allister）於61分鐘接應蘇保斯拉爾（Dominik Szoboszlai）傳球破網，為利物浦奠下勝局。
路易斯迪亞斯梅開二度後領紅被逐
PSG對拜仁慕尼黑的賽事，上半場僅4分鐘，路易斯迪亞斯（Luis Diaz）入球為拜仁先開紀錄。至32分鐘，路易斯迪亞斯梅開二度，助拜仁半場領先2：０。但在補時階段，路易斯迪亞斯領紅被逐，拜仁踢少一人。下半場74分鐘，祖奧尼維斯（João Neves）建功助PSG破蛋。
同日歐聯賽事結果
拿玻里 ０：０ 法蘭克福
布拉格斯拉維亞 ０：3 阿仙奴
馬德里體育會 3：1 聖基萊斯聯
波杜基林特 ０：1 摩納哥
祖雲達斯 1：1 士砵亭
利物浦 1：０ 皇家馬德里
奧林比亞高斯 1：1 燕豪芬
巴黎聖日耳門 1：2 拜仁慕尼黑
熱刺 4：０ 哥本哈根
