全運會跳水︱全紅嬋再登場！雙人10米初賽大戰最強對手陳芋汐
撰文：吳慕兒
出版：更新：
全運會最受注目的全紅嬋再度登場！
今屆15運會跳水項目，全紅嬋繼在賽事首日夥拍王偉瑩出戰女子團體雙人10米高台分項，協助廣東隊順利贏得女子團賽體金牌後，今日上演的女子雙人10米高台跳水項目再度登場。「紅妹妹」再度與王偉瑩拍檔，出戰早上10時展開的初賽。決賽在今晚6時上演。
全紅嬋復出即助廣東奪女團金牌 今日再戰雙人10米高台
廣東跳水隊實力強大，女子10米高台有全紅嬋，女子3米彈板有陳藝文，男子10米高台有陳艾森，男子3米彈板有謝思埸，同時擁有4位奧運金牌得主。
11月2日女子團體賽事，共分為女子3米彈板、雙人3米彈板、10米高台及雙人10米高台共4個分項，早前因傷休戰5個月的全紅嬋，夥拍王偉瑩出戰女團項目的雙人10米高台賽事，成功以0.9分之差力壓國家隊隊友陳芋汐夥拍掌敏潔的上海隊得到分項第一名，加上陳藝文的帶領，以2369.85分順利為廣東贏得女子團體金牌。
全紅嬋夥王偉瑩再戰最強對手
廣東男子隊之後順利在男子團體賽再奪一金，全紅嬋的雙人跳水拍檔王偉瑩亦在女子個人全能項目順利勝出，廣東隊在跳水頭3項賽事全數奪金。廣受外界關注的全紅嬋，今日（6日）出戰女子雙人10米高台賽事，亦會出戰11月10日的女子10米高台項目。
第一跳為難度系數2.0的201B，向後翻騰半周屈體，全紅嬋／王偉瑩組合獲得48分，暫列第三位，以1.2分落後做同一動作的上海組合、由她最強對手和國家隊隊友陳芋汐與掌敏潔組成的上海組合。
全運會2025｜全運前先戰世界盃 蔡俊彥學懂面對爭勝壓力全運會2025．楊德強專訪｜體育有門檻 五化協同培養社會體育觀全運會2025｜香港隊成績持續更新 帆船貝俊龍奪港隊今屆第一金全運會︱香港單車隊望延續每屆有牌走勢 李思穎力爭衛冕全運會｜港隊田徑公布51人名單 呂麗瑤四度出戰冀破今季最佳全運會｜港隊派史上最大代表團 逾600健兒爭牌 馬會獎金上調5成全運會2025香港隊名單｜港隊誰人參賽？張家朗蔡俊彥何詩蓓在陣全運會2025．楊德強專訪｜全運給香港的可能 下一站向奧運出發？