全運會跳水︱全紅嬋再登場！雙人10米初賽大戰最強對手陳芋汐

全運會最受注目的全紅嬋再度登場！

今屆15運會跳水項目，全紅嬋繼在賽事首日夥拍王偉瑩出戰女子團體雙人10米高台分項，協助廣東隊順利贏得女子團賽體金牌後，今日上演的女子雙人10米高台跳水項目再度登場。「紅妹妹」再度與王偉瑩拍檔，出戰早上10時展開的初賽。決賽在今晚6時上演。



全運會．跳水︱全紅嬋（右）日前夥拍王偉瑩出戰女子團體雙人10米高台分項，順利為廣東先贏女團金牌。（新華社）

全紅嬋復出即助廣東奪女團金牌 今日再戰雙人10米高台

廣東跳水隊實力強大，女子10米高台有全紅嬋，女子3米彈板有陳藝文，男子10米高台有陳艾森，男子3米彈板有謝思埸，同時擁有4位奧運金牌得主。

11月2日女子團體賽事，共分為女子3米彈板、雙人3米彈板、10米高台及雙人10米高台共4個分項，早前因傷休戰5個月的全紅嬋，夥拍王偉瑩出戰女團項目的雙人10米高台賽事，成功以0.9分之差力壓國家隊隊友陳芋汐夥拍掌敏潔的上海隊得到分項第一名，加上陳藝文的帶領，以2369.85分順利為廣東贏得女子團體金牌。

全紅嬋夥王偉瑩再戰最強對手

廣東男子隊之後順利在男子團體賽再奪一金，全紅嬋的雙人跳水拍檔王偉瑩亦在女子個人全能項目順利勝出，廣東隊在跳水頭3項賽事全數奪金。廣受外界關注的全紅嬋，今日（6日）出戰女子雙人10米高台賽事，亦會出戰11月10日的女子10米高台項目。

第一跳為難度系數2.0的201B，向後翻騰半周屈體，全紅嬋／王偉瑩組合獲得48分，暫列第三位，以1.2分落後做同一動作的上海組合、由她最強對手和國家隊隊友陳芋汐與掌敏潔組成的上海組合。