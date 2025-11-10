全運會手球直播｜港隊力爭登上頒獎台　銅牌戰半場11：15落後北京

在第十五屆粵港澳全運會打出態度的香港男子手球隊，今晚（10日）再度在啟德體藝館登場，繼小組賽後再硬撼北京隊，力爭達成賽前目標，登上頒獎台。



⬆⬆⬆TVB Youtube頻道直播⬆⬆⬆

香港男子手球隊歷史性打入全運會4強，周六（8日）與安徽力戰至最後，以21：24飲恨，無緣殺入決賽，跌落銅牌戰與北京再爭獎牌。香港隊在分組賽亦與北京隊交手，當時港隊輪換出戰，以19：35告負。

（趙子晉攝）

（廖雁雄攝）

全運會銅牌戰與4強戰一樣，售票早已出現「暫無可售」於周一黃昏6時開賽，不少中學生開賽前已入場。香港隊繼續由隊長謝永輝領軍，李少聰、連潤滔、黃健、簡翊文、簡翊暉，加上梁嵐熹把守最後一關。香港隊先由連潤滔及簡翊暉各建一功，歡呼聲響徹啟德體藝館，港隊其後連失3球落後。李少聰嘗試中路突破，北京隊的陳旭犯規被罰黃牌，港隊2分鐘打多一人。

郭斯鳴為港隊攻入7公尺罰球。（廖雁雄攝）

港隊由李少聰追平，加上郭斯鳴的「7公尺」及連潤滔遠射得手，簡翊文起手中柱，胞兄簡翊暉妙射得手，連潤滔再建一功。港隊門將梁嵐熹連撲對方的射門，港隊領先7：6。今仗戰情繼續緊湊，港隊與北京入球梅花間竹，港隊稍為落後至8：10，港隊主教練許文邦即叫暫停，其後拉開至3球差距，港隊半場以11：15落後。

文體旅局局長羅淑佩繼續入場支持。（廖雁雄攝）

面對上屆盟主北京隊，香港隊下半場初段被拉開至7分差距。即使港隊面對北京高大的防守沒有太多甜頭，但球迷為港隊出一啖氣，不時向客軍報以噓聲，部分北京球員將手放在耳邊，反擊在場的香港球迷，港隊每次入球，歡呼聲更熱烈。