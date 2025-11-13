香港對柬埔寨半場1：1　黃威建功　王振鵬重新入選犯錯失守

香港足球代表隊今晚（13日）在香港大球場約戰柬埔寨，備戰下周二的亞洲盃外圍賽「生死戰」。



港足下周二（18日）在啟德主場館鬥新加坡，該仗勝負關乎出線權，若港隊主場取勝，即可獲得2027年亞洲盃決賽周資格，同時瓜分100萬贏波獎金。香港隊與柬埔寨進行友誼賽，為下周的生死戰作最後備戰。

香港隊前兩場亞盃外在啟德主場館上演，座無虛席，下周二對新加坡的門票同樣火速售罄，今場友誼賽返回大球場。開波前僅得港足球迷區人頭湧湧，球迷其後逐漸進場，球迷區一方的下層位置坐滿球迷，雖然與坐爆的啟德相距甚遠，球迷的打氣聲同樣響徹大球場。

香港隊今次的25人決選名單中，早前因失言風波再度入選的米高、41歲傑志門將王振鵬及今早領取特區護照的理文中場巴拉克成為焦點，米高與王振鵬今仗一同正選登場，巴拉克則先列後備。

香港隊主帥韋斯活今仗排出4-3-2-1陣式，防線派出4名外流內地球員，陳晉一移入中路夥拍勞烈斯，「一仔」今仗充當自由人，進攻時推前，由之前的位置差不多，由茹子楠及孫銘謙擔任左右二閘，前線由隊長安永佳掛帥，米高則移後一格。

開賽5分鐘，尼高拉斯與艾華互相傳中，惜兩次頭槌亦無功而還，反而柬埔寨的反擊甚有威脅，幸好茹子楠解圍化解危機。香港隊的攻勢愈來愈入肉，勞烈斯接應罰球頭槌攻門，安永佳禁區內近射，茹子楠遠射皆未能轉化為入球。

香港隊主導戰局，31分鐘，孫銘謙傳中，安永佳心口回傳予顏卓彬，再傳給入楔的黃威，然後乖巧地擺脫對方守衛起腳，港隊領先1：0。柬埔寨隨即還以顏色，角球傳中，門將王振鵬出迎判斷錯誤失守，立即追成1：1，兩軍半場打成平手。