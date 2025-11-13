全運游泳直播｜何詩蓓出戰200米自由泳決賽　力爭首面全運金牌

撰文：陳智深
出版：更新：

全運會2025游泳項目，香港代表何詩蓓（Siobhán Haughey）首度出戰，今晚（13日）在女子200米自由泳決賽全力衝金。

⬆⬆⬆TVB Youtube頻道直播⬆⬆⬆

何詩蓓在200米自由泳昨晚準決賽游出1分56.73秒，以總成績第2名晉身決賽。

何詩蓓出戰200米自由泳預賽。（全運會）

全運會2025︱何詩蓓參加了什麼個人項目？

11月12日／0909／女子200米自由泳初賽（第3組）︱2004／準決賽

11月13日／1913／女子200米自由泳決賽

11月14日／0900／女子100米自由泳初賽（第4組）︱1907／準決賽

11月16日／0900／女子50米自由泳初賽（第6組）︱1939／準決賽

11月16日／0933／女子50米蛙泳初賽（第2組）︱1917／準決賽

全運會2025｜張家朗蔡俊彥李思穎主場亮相　星級港將焦點賽程一覽全運會何詩蓓︱周三登場門票沽清　北上深圳大運中心泳館交通攻略全運會2025｜U22港籃力戰23分負上海　吳委峻哀兵上陣轟最高分全運會2025｜李思穎揚威公路賽回歸主場　堅信狀態提升再衝金全運會游泳︱何詩蓓首戰全運鬥4項目　孫楊復出失利潘展樂亦亮相全運會女排︱朱婷轟70分領河南3連勝　獨力領魚腩部隊變爭標份子
何詩蓓
何詩蓓賽事
全運會
全運會2025
即時新聞
港隊戰報
游泳
香港運動員