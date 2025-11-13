全運游泳直播｜何詩蓓出戰200米自由泳決賽 力爭首面全運金牌
撰文：陳智深
出版：更新：
全運會2025游泳項目，香港代表何詩蓓（Siobhán Haughey）首度出戰，今晚（13日）在女子200米自由泳決賽全力衝金。
⬆⬆⬆TVB Youtube頻道直播⬆⬆⬆
何詩蓓在200米自由泳昨晚準決賽游出1分56.73秒，以總成績第2名晉身決賽。
全運會2025︱何詩蓓參加了什麼個人項目？
11月12日／0909／女子200米自由泳初賽（第3組）︱2004／準決賽
11月13日／1913／女子200米自由泳決賽
11月14日／0900／女子100米自由泳初賽（第4組）︱1907／準決賽
11月16日／0900／女子50米自由泳初賽（第6組）︱1939／準決賽
11月16日／0933／女子50米蛙泳初賽（第2組）︱1917／準決賽
