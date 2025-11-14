全運會2025｜直播何詩蓓周五早上出戰100米自由泳初賽

何詩蓓昨晚（13日）在女子200米自由泳決賽強勢封后，今早（14日）轉戰女子100米自由泳，力爭個人第二金。她於初賽游出54.29秒，獲得小組首名。



何詩蓓首次參加全運會，雖然她在剛開賽時說有點緊張，但她愈游愈好，狀態大勇，昨晚以1分54.85秒贏得200米自由泳金牌，首次踏上全運頒獎台最高級。

何詩蓓。（新華社）

今天轉戰女子100米自由泳初賽，以52.02秒保持這個項目的亞洲紀錄的她，在初賽第4組登場，50米以25.99秒率先轉池，並再次以由頭帶到尾姿態54.29秒獲小組第一名。

至於同樣是獎牌大熱的張雨霏，按出場名單本來排在第1組，但最終未有出戰。