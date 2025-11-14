全運會2025｜何詩蓓19:13出戰100自準決賽　繼續向第二金進發

何詩蓓昨日（13日）在女子200米自由泳輕鬆封后，今日（14日）向個人第二面金牌進發，出戰女子100米自由泳。今早她從初賽晉級，晚上7時13分亮相準決賽，與師妹李芯瑤及馬紫玲同處第二組。



何詩蓓。（新華社）

何詩蓓出戰女子100米自由泳，向個人第二金進發。（新華社）

何詩蓓200自決賽對手 只剩1人亮相100自初賽

今屆全運會最受注目的游泳女將除了何詩蓓，還有張雨霏。這位「亞洲蝶后」出戰6個項目，100米及200米蝶泳是主項，當中已贏得100蝶金牌；她同時報名參加50米及100米自由泳，與何詩蓓正面交鋒。

當大家期待這場大戰，可是張雨霏今早初賽未有出場；昨晚有份出戰200米自由泳決賽的泳手，銀牌浙江選手柳雅欣、第4名的廣東新星李家萍、第5名的范亞琦、第7名的孔雅琪及第8名的勞麗慧，全部與張雨霏一樣未出賽（DNS），缺少一班強手，形成今早多組賽事的中間泳道空空如也的奇特畫面。

由於200自銀牌李冰潔並未報名參加100自，因此昨晚8名200自決賽泳手雖有7人報名參加100自，卻只得第6名的湖北楊佩琪如常亮相，還跟何詩蓓同組。楊佩琪以56.28秒總成績第16名晉級準決賽。