全運會2025劍擊持續更新｜女重佘繕妡入4強 男佩何思朗何柏霖晉級

全運會進入「黃金周」，一連六日的劍擊賽事今日（15日）揭開戰幔，上演女子重劍及男子佩劍個人賽。女重只剩佘繕妡晉級8強，將與勁敵余思涵爭奪4強席位；男佩則有何思朗和何柏霖雙線衝擊獎牌。本文持續跟進港隊戰況。

攝影：廖雁雄



港隊參賽名單

男子佩劍：陳樂熹、何柏霖、何思朗、羅浩天（羅只打團體）

女子重劍：佘繕妡、陳渭泠、朱嘉望、吳海諦（吳只打團體）

港隊下輪賽程

16:55 男佩8強 何思朗Vs徐浩鈞（山東）

16:55 男佩8強 何柏霖Vs朱培杰（山東）

17:30 女重4強 佘繕妡Vs對手待定（-）

【16:55】何思朗Vs徐浩鈞（山東）、何柏霖Vs朱培杰（山東）

何思朗和何柏霖在上、下線分途出擊，兩場比賽同時舉行。「雙何」在第一節皆陷入苦戰，何柏霖以5：8落後，進入一分鐘的休息時間；另一邊廂的何思朗則就判決問題與裁判討論，雖然未能扳回判決，但他憑兩個防守反擊及一記進攻得分，追至7：7平手，惟之後再失一分，落後7：8。

第二節，何柏霖在休息時間調整後連取兩分追至7：8，不過朱培杰亦迅即拉開至10：7。何思朗方面，他打得非常主動，連取3分領先11：9

【16:20】佘繕妡15：7余思涵（遼寧）

24歲的余思涵世界排名31，巴黎奧運殺入個人賽8強，可說是佘繕妡在今屆全運會最難打的對手。兩人在第一節以試探為主，身高手長的余思涵令佘繕妡不易得分，不過她把握一次防守反擊攻擊機會，以2：1領先第一節。

第二節，余思涵一度追至2：2，但裁判裁得分無效。佘繕妡的防守非常緊密，余思涵不斷苦尋突破機會但無果，反而佘繕妡屢次捉緊時機和距離，佘繕妡領先4：2。

掌握優勢的佘繕妡在第三節基本上沒有給予余思涵任何機會，無論是主動進攻還是伺機進攻，其速度和力量堪稱輾壓對手，最終她以15：7奏凱，勇闖4強。

【15:50】何柏霖15：9華健雄（湖北）

何柏霖面對湖北的華健雄，打得非常主動多變，對手戰術相對單調，何領先8：5進入休息時間。第二節賽事，何柏霖基本上未受考驗，以15：9取勝，躋身8強。

【15:30】何思朗15：10吳嘉聖（安徽）

何思朗與安徽的吳嘉聖展開連場激戰，何思朗屢次引得對手刺空，以8：4領先進入休息時間。休息之後，何思朗得勢不饒人，以12：4遙遙領先，雖然吳嘉聖之後連取3分追至7：12，但何思朗未受考驗，最終贏15：10，晉級8強。

【15:05】女重16強 佘繕妡12：4鄭媛媛（福建）

女子重劍16強開賽，佘繕妡面對福建的鄭媛媛，她先刺中對方腳部領先1：0。之後兩人因為一分鐘內未有得分，被判消極黃牌；繼而再次發生相同情況，裁判向兩人判出消極紅牌，按例她們各得一分，此時第一節比賽夠鐘，佘繕妡領先2：1。

第二節，佘繕妡和鄭媛媛開始主動進攻，鄭媛媛連打兩分「單燈」追至3：3。佘繕妡迅即反擊，以直刺攻勢取分，以6：4完成第二節。

最後一節，佘繕妡一記擊打衝刺打至7：4，領先3分下打得非常放鬆，基本上主宰戰局，最終大勝12：4，晉級8強。

三名港隊重劍女將均從小組賽脫穎而出晉級淘汰賽，但只有佘繕妡在32強取勝躋身16強，不過她與山東的王小雪打得非常激烈，佘在法定時間後上追至10：10，雙方需要「決一劍」，最終佘勝11：10，將在下午3時05分與福建的鄭媛媛爭奪8強席位。

陳渭泠在32強以13：15不敵山東的史雅慧，朱嘉望面對福建的林聲則以10：13告負。

佘繕妡。（廖雁雄攝）

佘繕妡與王小雪「決一劍」。（廖雁雄攝）

男子佩劍方面，何思朗、陳樂熹和何柏霖從小組賽出線，不過何思朗和陳樂熹在32強同室操戈，何以15：12取勝；何柏霖與廣東的鄧小浩爭入16強，他以15：10奏凱。

何思朗大戰陳樂熹。（廖雁雄攝）