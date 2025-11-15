全運會2025劍擊持續更新｜何思朗入佩劍決賽 20:30爭香港劍擊首金

【全運會2025男子佩劍】在花劍和重劍近年成為香港人焦點時，佩劍隊從來沒有停步，今屆全運會，就是他們的舞台。

男子佩劍個人賽，何思朗從小組賽開始過關斬將，殺入4強，已經寫下香港佩劍隊歷來最佳戰績，晚上與廣東選手許英明合演準決賽，更是扣人心弦一戰，最終他以15：12奏凱，殺入8時30分上演的決賽，力爭香港歷來首面全運劍擊金牌！

本文持續更新何思朗戰況。

攝影：廖雁雄



港隊下輪賽程

20:30 男佩決賽 何思朗Vs魏振浩（山東）

港隊參賽名單

男子佩劍：陳樂熹、何柏霖、何思朗、羅浩天（羅只打團體）

⬆️⬆️⬆️TVB Youtube頻道直播⬆️⬆️⬆️

【18:30】何思朗15：12許英明（廣東）

何思朗與許英明同為1992年出生，許英明曾於2018年雅加達亞運奪得個人賽銅牌，兩人可說是「打慣打熟」。何思朗一開賽就展現「top fit」狀態，步法和進攻時機皆佔優，以4：1展開比賽。不過許英明迅即調整，追至5：6，此後兩人連番對攻，比分咬得極緊，何思朗僅領先8：7進入中段休息一分鐘。

第二節，許英明一記「單燈」追至8：8搶回氣勢。何思朗因為偷步被罰黃牌，之後更失一分落後8：9。不過他未因此洩氣，一記進攻反攻反先10：9。進入第二節尾段，比賽進入高潮，何思朗出手極快，雙方得分梅花間竹，何思朗拉開比分至13：11後得勢不饒人，最終勝15：12，殺入決賽，坐銀望金。

從《01體育》兩篇專訪認識何思朗：

我的名字・何思朗｜此生只願做香港隊：劍擊是Love of My Life 我的名字．何思朗｜擲面罩劍手的成長史 從火爆小子到沉穩港將

何思朗。（廖雁雄攝）

何思朗。（廖雁雄攝）

【16:55】何思朗15：13徐浩鈞（山東）、何柏霖10：15朱培杰（山東）

何思朗和何柏霖在上、下線分途出擊，兩場比賽同時舉行。「雙何」在第一節皆陷入苦戰，何柏霖以5：8落後，進入一分鐘的休息時間；另一邊廂的何思朗則就判決問題與裁判討論，雖然未能扳回判決，但他憑兩個防守反擊及一記進攻得分，追至7：7平手，惟之後再失一分，落後7：8。

第二節，何柏霖在休息時間調整後連取兩分追至7：8，不過朱培杰亦迅即拉開至10：7；何柏霖未有言棄，可惜最終輸10：15，8強止步。

何思朗方面，他在第二節打得非常主動，連取3分領先11：9，但徐浩鈞連取兩分扳平11：11，比賽進入高潮。何思朗調整心態，主動起動搶攻，最終贏15：13，殺入4強。

何思朗。（廖雁雄攝）

【15:50】何柏霖15：9華健雄（湖北）

何柏霖面對湖北的華健雄，打得非常主動多變，對手戰術相對單調，何領先8：5進入休息時間。第二節賽事，何柏霖基本上未受考驗，以15：9取勝，躋身8強。

【15:30】何思朗15：10吳嘉聖（安徽）

何思朗與安徽的吳嘉聖展開連場激戰，何思朗屢次引得對手刺空，以8：4領先進入休息時間。休息之後，何思朗得勢不饒人，以12：4遙遙領先，雖然吳嘉聖之後連取3分追至7：12，但何思朗未受考驗，最終贏15：10，晉級8強。