全運會2025劍擊持續更新｜何思朗創男子佩劍港隊歷史　18:30打4強

一連六日的全運會劍擊賽事今日（15日）揭開戰幔，男子佩劍的何思朗在8強與徐浩鈞激戰連場，殺入4強，開創香港隊男佩歷史。何思朗將於今晚6點半與廣東選手許英明合演4強，力爭決賽席位。

本文持續更新何思朗戰況。

攝影：廖雁雄



港隊下輪賽程

18:30 男佩4強 何思朗Vs許英明（廣東）

港隊參賽名單

男子佩劍：陳樂熹、何柏霖、何思朗、羅浩天（羅只打團體）

何思朗。（廖雁雄攝）

何思朗。（廖雁雄攝）

【16:55】何思朗15：13徐浩鈞（山東）、何柏霖10：15朱培杰（山東）

何思朗和何柏霖在上、下線分途出擊，兩場比賽同時舉行。「雙何」在第一節皆陷入苦戰，何柏霖以5：8落後，進入一分鐘的休息時間；另一邊廂的何思朗則就判決問題與裁判討論，雖然未能扳回判決，但他憑兩個防守反擊及一記進攻得分，追至7：7平手，惟之後再失一分，落後7：8。

第二節，何柏霖在休息時間調整後連取兩分追至7：8，不過朱培杰亦迅即拉開至10：7；何柏霖未有言棄，可惜最終輸10：15，8強止步。

何思朗方面，他在第二節打得非常主動，連取3分領先11：9，但徐浩鈞連取兩分扳平11：11，比賽進入高潮。何思朗調整心態，主動起動搶攻，最終贏15：13，殺入4強。

何思朗。（廖雁雄攝）

【15:50】何柏霖15：9華健雄（湖北）

何柏霖面對湖北的華健雄，打得非常主動多變，對手戰術相對單調，何領先8：5進入休息時間。第二節賽事，何柏霖基本上未受考驗，以15：9取勝，躋身8強。

【15:30】何思朗15：10吳嘉聖（安徽）

何思朗與安徽的吳嘉聖展開連場激戰，何思朗屢次引得對手刺空，以8：4領先進入休息時間。休息之後，何思朗得勢不饒人，以12：4遙遙領先，雖然吳嘉聖之後連取3分追至7：12，但何思朗未受考驗，最終贏15：10，晉級8強。