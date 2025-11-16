全運會2025劍擊持續更新｜張家朗落敗轉戰銅牌賽　蔡俊彥8強止步

香港劍擊隊在男子佩劍和女子重劍奪得1銀1銅，今日輪到男子花劍和女子佩劍出賽，蔡俊彥8強止步、梁千雨32強下馬，男花剩下張家朗在4強繼續向獎牌進發。女佩方面，薛雅齊、梁洛文和朱詠翹先後被淘汰，女佩無緣個人賽獎牌。本文持續更新香港隊戰況。

採方：趙子晉、梁鵬威



香港隊下輪賽程

19:10 男花銅牌戰 張家朗Vs曾昭然（個人）

⬆️⬆️⬆️TVB Youtube頻道直播⬆️⬆️⬆️

【男花銅牌戰】張家朗Vs曾昭然（個人）

距離4強戰一小時，張家朗極速從判決風波收拾心情，轉戰銅牌戰。張家朗的身形佔盡優勢，他一開賽以快打慢，迅即領先7：1。

曾昭然此時叫了醫療暫停，但張家朗未被打窒氣勢，張家朗搶反成功領先9：2。

【男花4強】張家朗9：15許杰（福建）

賽事比原定的6時早了開始，5時47分就開賽。張家朗與許杰一開賽打得緊湊，互有領先下打成3：3。張家朗領先4：3後開始打得主動，然而許杰調整得快，追成4：4。接着的交鋒許杰走出場區，張家朗向裁判表示對手逃避交鋒，但裁判翻看錄像後認為許杰在刺中後才走出場區，判許杰得分。

（梁鵬威攝）

許杰的埋身戰術在8強令蔡俊彥陷入苦戰，張家朗有備而來，連續打出4個「單燈」領先9：5，不過許杰連追兩分，張家朗以9：7進入第一節休息時間。

第二節開始，「雙燈」之下判許杰得分，張家朗頂要翻看錄像，但裁判維持原判。兩人今仗來回交鋒極多，再次「雙燈」之下許杰追平，許杰甚至打出兩記「單燈」反先11：9。張家朗陷入劣勢，他決定換劍把握機會調整。許杰此時偷步吃了黃牌，張家朗繼續搶攻，刺中卻不獲判分，之後許杰防反再一記「單燈」，打成13：9。張家朗再次換劍，然而判許杰擊打進攻，張家朗落後9：14，今次未能扳回劣勢，終輸9：15，張家朗4強落敗，轉戰銅牌戰。

（梁鵬威攝）

（梁鵬威攝）

【男花8強】張家朗Vs吳斌（上海）、蔡俊彥Vs許杰（福建）

張家朗在今日的比賽未嘗落後，直至8強面對吳斌，甫開賽便落後2：4，預計今場是硬仗。另一邊廂的蔡俊彥，亦以0：3落後予許杰。

不過蔡俊彥迅即扳平3：3，張家朗仍然被動，吳斌反攻領先6：5。第一節剩53秒，張家朗終於發揮優勢反先8：6，吳斌利用綁鞋帶空檔趁機稍稍調整，但張家朗再取1分領先9：6。

蔡俊彥方面，他面對許杰打得不順，落後6：9，同時張家朗亦被吳斌緊追，僅領先10：8。蔡俊彥沒有放棄一路緊追比分，落後7：11，張家朗的戰線則進入第一節後的休息一分鐘。蔡俊彥和張家朗同時展開第二節，張家朗防守反擊得手，領先11：8，蔡俊彥則落後8：13。吳斌調整戰術令張家朗面對壓力，吳追至10：12；蔡俊彥那邊，此時落後8：14，陷入出局邊緣。

張家朗取得關鍵「單燈」領先13：11，但吳追至12：13。接着打出「雙燈」，判張取分，領先14：12，最終他再「單燈」勝15：12，晉級4強。

蔡俊彥面對許杰卻無力回天，輸9：15，張家朗對蔡俊彥的巔峰對決，無緣上演。

【男花16強】蔡俊彥Vs郭一凡（安徽）

郭一凡是中國隊劍手，擁有國際賽經驗，蔡俊彥則是現役世界排名第一，兩人一開賽打得緊湊。蔡俊彥三記「單燈」拉開7：3，郭一凡向裁判表示要換劍，稍事調整。蔡俊彥沒有受到影響，蔡俊彥的擊打進攻非常湊效，第一節尚餘一分鐘已遙遙領先10：4。

不過郭一凡沒有放棄，一舉追至7：12，進入第二節更不斷壓迫蔡俊彥。僵持之下蔡俊彥終以一記「單燈」打破悶局，他在局尾亦未受考驗，已15：9擊敗郭一凡晉級。

【男花16強】張家朗15：2孫錦楓（廣西）

久休的張家朗以全運會作為今季第一個比賽。來到16強，他在30秒已經連取4分領先4：0。孫錦楓以一記互相搶攻搶分，但「雙燈」下裁判判給張家朗，加上之後的防守反擊，張家朗遙遙領先9：0。

張家朗沒有因為大幅領先而放軟手腳，連續打4個「單燈」拉開至13：0。孫錦楓打到尾局才破蛋落後1：13，不過張家朗基本上已穩勝，最終勝15：2，晉級8強。

【女佩16強】梁洛文15：4林可斯（廣東）

梁洛文與薛雅齊和朱詠翹同時出戰16強。港隊韓籍教練李旭宰以前是廣東隊教練，今次坐在梁洛文身後為港隊領軍，梁洛文未受考驗，以15：4輕勝，晉級16強。

【女佩32強】薛雅齊11：15朱詠翹

薛雅齊和朱詠翹份屬隊友和好友，卻在32強同室操戈。兩人對於對方的打法和戰術十分熟悉，比分緊咬是意料之中。比賽進入下半段，朱詠翹拉開比分領先13：10，她得勢不饒人再勝15：11，率先晉級16強。

【男花32強】梁千雨13：15鹿恒睿（江蘇）

梁千雨率先在男花淘汰賽登場，惜以13：15不敵江蘇選手鹿恒睿，無緣16強。

張家朗（左）。（梁鵬威攝）

蔡俊彥（左）。（梁鵬威攝）

【總括男子花劍及女子佩劍分組賽】

港隊男子花劍兩大星將一同登場，張家朗、蔡俊彥、梁千雨出戰小組賽，國內排名前8選手，如莫梓維、陳海威等好手直接晉級。張家朗小組賽未遇太大壓力，6戰全勝，是小組賽唯一不敗劍手，蔡俊彥則在小組賽以4：5不敵淅江劍手，梁千雨亦是5勝1負，3人順利躋身淘汰賽。

張家朗首圈遇上安徽的曹博，蔡俊彥首圈鬥天津劍手蘇崢輝，梁千雨則對江蘇的鹿恒睿。張家朗、蔡俊彥同處下半區，若然兩人順利晉級，有望在4強碰頭，但二人8強有機會與中國隊的陳海威及許杰。

女子佩劍方面，薛雅齊小組賽僅負一場，取得4勝1負，梁洛文與朱詠翹同樣贏得3場，攜手晉級淘汰賽。

（梁鵬威攝）

（梁鵬威攝）