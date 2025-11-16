全運會2025劍擊持續更新｜蔡俊彥張家朗同處下線 女子佩劍出戰

香港劍擊隊在男子佩劍和女子重劍奪得1銀1銅，今日輪到男子花劍和女子佩劍出賽，港隊兩大主將張家朗和蔡俊彥，將偕師弟梁千雨向獎牌進發，薛雅齊、梁洛文和朱詠翹亦女子佩劍個人賽進發。本文持續更新香港隊戰況。

香港隊下輪賽程

13:50 女佩32強 梁洛文Vs林可斯（廣東）

13:50 女佩32強 薛雅齊Vs朱詠翹（香港）

14:40 男花16強 張家朗Vs孫錦楓（廣西）

15:05 男花16強 蔡俊彥Vs對手待定（-）

香港隊參賽名單

男子花劍： 張家朗、蔡俊彥、梁千雨、吳諾弘（吳只打團體）

女子佩劍：薛雅齊、朱詠翹、梁洛文、劉綺程（劉只打團體）

【男花32強】梁千雨13：15鹿恒睿（江蘇）

梁千雨率先在男花淘汰賽登場，惜以13：15不敵江蘇選手鹿恒睿，無緣16強。

【總括男子花劍及女子佩劍分組賽】

港隊男子花劍兩大星將一同登場，張家朗、蔡俊彥、梁千雨出戰小組賽，國內排名前8選手，如莫梓維、陳海威等好手直接晉級。張家朗小組賽未遇太大壓力，6戰全勝，是小組賽唯一不敗劍手，蔡俊彥則在小組賽以4：5不敵淅江劍手，梁千雨亦是5勝1負，3人順利躋身淘汰賽。

張家朗首圈遇上安徽的曹博，蔡俊彥首圈鬥天津劍手蘇崢輝，梁千雨則對江蘇的鹿恒睿。張家朗、蔡俊彥同處下半區，若然兩人順利晉級，有望在4強碰頭，但二人8強有機會與中國隊的陳海威及許杰。

女子佩劍方面，薛雅齊小組賽僅負一場，取得4勝1負，梁洛文與朱詠翹同樣贏得3場，攜手晉級淘汰賽。

