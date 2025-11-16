全運會游泳︱陪香港隊衝擊獎牌　何詩蓓今晚戰兩短途準決賽附賽程

何詩蓓在全運會2025游泳項目已贏得兩面金牌，這位香港飛魚今日轉戰50米短途賽事，今早在50米自由泳及50米蛙泳順利晉級，今晚7時開賽的夜間賽事會在這兩項準決賽再亮相。

今晚亦有兩位港將殺入游泳決賽，何甄陶會出戰50米自由泳決賽，張心悅亦晉身女子200米背泳決賽，繼續為香港隊衝擊獎牌。



全運會2025．游泳︱何詩蓓終與張雨霏交鋒，50自初賽輕鬆晉級。（全運會）

11月16日晚上游泳重點賽程

時間／項目／焦點泳手

19:00／女子50米蝶泳決賽／張雨霏（江蘇）

19:05／男子50米自由泳決賽／何甄陶（香港）、潘展樂（浙江）

19:10／女子200米背泳決賽／張心悅（香港）

19:22／女子50米蛙泳準決賽第2組／何詩蓓、文薈喬（香港）

19:40／女子50米自由泳準決賽第1組／張雨霏（江蘇）

19:45／女子50米自由泳準決賽第2組／何詩蓓、李心瑤（香港）



50自初賽與張雨霏同場交鋒 何詩蓓體能大考驗

何詩蓓首戰全運會，參加4項個人項目，她已先後在200米自由泳及100米自由泳贏得金牌，成為歷來首位在同一屆全運會獲得兩面金牌的香港運動員。今日（16日）她再轉戰最短途的兩個項目，50自、50蛙均順利過關，當中50自初賽更與張雨霏同場上陣。

何詩蓓今晚出戰兩項目的準決賽，她會先在7時22分的50蛙準決賽，在第2組的第5線出戰，第6線有另一港將文薈喬。23分鐘後，她便會再出戰50自準決賽，同樣在第2組的第5線出場，同場亦有另一港隊成員李心瑤在第1線出戰。經過連日的8場比賽，對何詩蓓的體能是個重大考驗。

全運會2025．游泳︱何詩蓓出戰50自準決賽。（全運會）

11月16日焦點1. 19:00 張雨霏戰50蝶決賽

今晚游泳館首個焦點，無疑是張雨霏。這位「亞洲蝶后」贏得100蝶金牌後，為留力戰200蝶放棄參加已報名的100米自由泳，最終在200蝶得第三名，賽後她直言對自己的表現「非常不滿意」。張雨霏今早參加50自初賽後，今晚率先在50蝶亮相。

11月16日焦點2. 19:05 何甄陶50自大戰潘展樂

緊接上演的是男子50米自由泳決賽，港將何甄陶在準決賽游出22.24秒，以總成績第二名晉身決賽，有機會爭奪獎牌。同場對手之中，贏得100自金牌的中國飛魚潘展樂以22.53秒第8名晉級。何甄陶會在第5線出戰，潘展樂在第8線，雖然這個途程對擅長中長距離的潘展樂而言略短，但仍不能小看。

11月16日焦點3. 19:10 張心悅戰200背決賽

男子50自大戰後，便輪到張心悅出場，這位19歲香港泳將在準決賽游出2分11.41秒、總成績第8名晉級決賽，她會在第8線出戰。首名晉級的柳雅欣準決賽成績2分09.28秒。

11月16日焦點4. 19:22 何詩蓓出戰50蛙準決賽第2組

何詩蓓會在7時22分的女子50米蛙泳準決賽第2組出場，她在初賽以31.10秒晉級，準決賽會在第5線出戰，她身旁第6線是另一港將文薈喬。

11月16日焦點5. 19:45 何詩蓓出戰50自準決賽第2組

何詩蓓在50蛙準決賽後，隨即會再出戰50自準決賽，中間只相隔23分鐘，有一場男子100米蝶泳決賽和女子50自準決賽第1組賽事。今早與她同場的張雨霏，會先在準決賽第1組上陣，何詩蓓在準決賽第2組的第5線出戰，另一港將李芯瑤在第1線出場。

全運會2025．游泳︱何詩蓓已贏得100米及200米自由泳金牌。（新華社）

何詩蓓今晚比賽賽程

今晚19時22分／50米蛙泳 準決賽第2組

今晚19時45分／50米自由泳 準決賽第2組

何詩蓓首次參加全運會，雖然她在剛開賽時說有點緊張，但她愈游愈好，狀態大勇，以1分54.85秒贏得200米自由泳金牌，首次踏上全運頒獎台最高一格，繼而再在100自以52.89秒獲得今屆第二金。

何詩蓓在100自賽後表示，對過去幾個月訓練成果感到滿意，並表示自己仍有進步空間。她又表示收到很多朋友給她訊息，未有時間全數查閱，但全運會仍然有很多天比賽，所以希望大家繼續支持香港運動員。

全運會2025．游泳︱何詩蓓在200米自由泳贏得港隊歷來首面游泳金牌。（全運會）

何詩蓓在全運會2025參加了哪些賽事？

何詩蓓今屆首戰全運會，出戰50米、100米及200米自由泳，以及50米蛙泳共4個項目。



何詩蓓在全運會2025成績如何？

11月13日︱200米自由泳 - 金牌

11月15日︱100米自由泳 - 金牌

11月16日︱50米自由泳、50米蛙泳 - 晉級準決賽

