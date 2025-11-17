全運會單車持續更新｜李思穎全能賽力爭第三金　戰畢兩項高踞榜首

李思穎（Ceci）先在粵港澳全運會揚威女子公路賽，日前再夥梁穎儀贏得女子麥迪遜賽，氣勢如虹，今日在女子全能賽力爭今屆第三金，本文持續更新李思穎戰況。

採訪：趙子晉、廖雁雄



⬆️⬆️⬆️TVB Youtube頻道直播⬆️⬆️⬆️

李思穎今日（17日）挑戰今屆全運會第三金，出戰女子全能賽，賽事共有四個分項，包括捕捉賽、衝刺賽、淘汰賽和最後的記分賽。

李思穎衝第三金｜捕捉賽

第一項捕捉賽鬥40圈。李思穎在22圈突圍超越車群一圈，港隊總教練達海飛在場邊提場，她於最後兩圈發力，以第二名衝線，加上早前的超圈分，李思穎以首名完成捕捉賽，獲得40分，在全能賽暫居榜首。

李思穎、梁穎儀：女子麥迪遜金牌。（新華社）

李思穎衝第三金｜衝刺賽

一小時後，李思穎再度登場出戰衝刺賽，同樣鬥40圈，每個衝刺圈首名獲得1分，超圈加20分。李思穎初段發力，一口氣連取6分，遼寧車手王笑飛及天津車手王雅茹突圍「Lap圈」，Ceci未有緊隨，但後段再添2分，以8分取得衝刺賽第3名，總成績增添36分，完成兩項後共得76分，暫居榜首，王笑飛與河南車手周夢寒以72分緊隨其後。

港隊總教練達海飛在場邊督師。（趙子晉攝）

李思穎衝第三金｜淘汰賽

經過一個下午休息，李思穎於晚上6時24分出戰第三項的淘汰賽。賽事每隔一圈就會淘汰車群最後一名車手，直至剩下最後一名車手。李思穎一直留守車群中段，是一個非常安全的位置，但隨着各支省隊的車手相繼被淘汰，車群選手愈來愈少，她必須守在前列，方能留在比賽之中。

車群剩下最後4人，李思穎仍然在陣。浙江金晨紅此時被淘汰，在車群剩下最後3人時，李思穎終於無法趕上，遭到淘汰，換言之她在衝刺賽取得第3名，在排名榜上增添36分，暫以112分繼續緊守第一位，四川劉佳麗以106分排第二，遼寧的王笑飛以102分排第三。

李思穎將於7時24分出戰全能賽最後一項的記分賽，車手在記分賽取得的分數將直接加進排名榜，所以記分賽絕對是全能賽金牌誰屬的關鍵。