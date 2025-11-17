全運會．單車持續更新｜李思穎全能賽力爭第三金　戰畢兩項居榜首

李思穎（Ceci）先在粵港澳全運會揚威女子公路賽，日前再夥梁穎儀贏得女子麥迪遜賽，氣勢如虹，今日在女子全能賽力爭今屆第三金，本文將持續更新李思穎戰績。



李思穎、梁穎儀：女子麥迪遜金牌。（新華社）

李思穎今日（17日）挑戰今屆全運會第三金，出戰女子全能賽，首項鬥捕捉賽，共賽40圈。李思穎在22圈突圍，成功超越車群一圈，港隊總教練達海飛在場邊提場，Ceci最後兩圈發力，以第二名衝線，加上早前的超圈分，李思穎以首名完成捕捉賽，獲得40分，在全能賽暫居榜首。

相隔約1小時後，李思穎再戰衝刺賽，同樣共賽40圈，每個衝刺圈首名獲得1分，超圈加額外20分。李思穎初段發力，一口氣連取6分，來自遼寧的王笑飛及天津車手王雅茹成功突圍「Lap圈」，Ceci未有緊隨，後段再添2分，以第3名完成衝刺賽，再添36分，兩項後共得76分，暫居榜首，王笑飛與河南車手周夢寒以72分緊隨其後。

李思穎。（趙子晉攝）