全運會．單車持續更新｜李思穎全能賽力爭第三金 戰畢兩項居榜首
撰文：趙子晉
出版：更新：
李思穎（Ceci）先在粵港澳全運會揚威女子公路賽，日前再夥梁穎儀贏得女子麥迪遜賽，氣勢如虹，今日在女子全能賽力爭今屆第三金，本文將持續更新李思穎戰績。
李思穎今日（17日）挑戰今屆全運會第三金，出戰女子全能賽，首項鬥捕捉賽，共賽40圈。李思穎在22圈突圍，成功超越車群一圈，港隊總教練達海飛在場邊提場，Ceci最後兩圈發力，以第二名衝線，加上早前的超圈分，李思穎以首名完成捕捉賽，獲得40分，在全能賽暫居榜首。
相隔約1小時後，李思穎再戰衝刺賽，同樣共賽40圈，每個衝刺圈首名獲得1分，超圈加額外20分。李思穎初段發力，一口氣連取6分，來自遼寧的王笑飛及天津車手王雅茹成功突圍「Lap圈」，Ceci未有緊隨，後段再添2分，以第3名完成衝刺賽，再添36分，兩項後共得76分，暫居榜首，王笑飛與河南車手周夢寒以72分緊隨其後。
全運會2025．乒乓球｜孫穎莎連續兩屆決賽落敗 王曼昱女單衛冕全運會2025．網球｜黃澤林晉級男單八強 下午夥黃俊鏗雙線出擊世界盃外圍賽｜挪威雙殺意大利昂然晉級決賽周 加度素向球迷道歉全運會．游泳︱何甄陶50自奪金感言：「我這年紀仍能突破很鼓舞」全運會｜張家朗4強判決爭議點何在？ 賽後承認不足 教練樂見回勇全運會游泳︱何詩蓓周一戰兩決賽 留意50蛙上水即戰50自奇妙畫面全運會2025｜蔡俊彥八強止步看淡勝負 好友呂爵安驚喜現身採訪全運會｜「全運戰士」梁穎儀奪金感言：上屆全運之後，我想過退役