全運會2025劍擊持續更新｜何瑋桁16強止步　女花關渝澄激戰晉級

香港劍擊隊在男子佩劍和女子重劍奪得1銀1銅，今日輪到男子花劍和女子佩劍出賽，蔡俊彥8強止步、梁千雨32強下馬，男花剩下張家朗在4強繼續向獎牌進發。

張家朗在準決賽面對許杰，屢次出現判決爭議，他最終以9：15落敗轉戰銅牌戰，猶幸一小時內他極速收拾心情，以15：2大勝曾昭然，摘下銅牌。

採方：趙子晉、梁鵬威



香港隊下輪賽程

15:05 男重16強 何瑋桁Vs修鈺涵（山東）

15:30 女花16強 鄭曉為Vs王英瓔（重慶）

15:55 女花16強 關渝澄Vs樊施麗（貴州）或宋玥（廣東）

香港劍擊隊全運獎牌

銀牌 何思朗 男子佩劍銀牌

銅牌 張家朗 男子花劍金牌

銅牌 佘繕妡 女子重劍銅牌

【男重16強】 何瑋桁Vs修鈺涵（山東）

何瑋桁面對山東的修鈺涵打得非常緊湊，開賽初段雙方互有取分，第一節尾段修鈺涵拉開優勢。第二節何瑋刺奮力收修失地，追至9：12完成這一節，他能否把握一分鐘休息時間調整成為關鍵。第三節，何瑋桁未能後上，最終輸11：15，男子重劍未能取得個人賽獎牌，寄望11月20日的團體賽，再向獎牌進發。

全運會男子重劍｜何瑋桁對吳浩天。（廖雁雄攝）

【總括男子重劍及女子花劍分組賽及32強】

劍擊個人賽來到最後一天，決出男子重劍和女子花劍獎牌。港隊男重派出何瑋桁、吳浩天和方凱申出戰，女花則以符妤名、鄭曉為和關渝澄上陣。

經過小組賽，男重三子攜手出線32強，可惜方凱申以14：15憾負馬驍，吳浩天與何瑋桁同室操戈，何以15：6大勝，晉級16強。

女花方面，符妤名在小組賽止步，鄭曉為與關渝澄脫穎而出，晉級淘汰賽。鄭曉為在32強未受考驗，以15：12擊敗深圳幾何國際俱樂部的鐵芷赫；關渝澄與廣東吳培琳激戰連場，一度需要醫療暫停，戰至尾段更幾乎嘔吐，最終以15：11取勝，晉級16強。

全運會男子重劍｜何瑋桁對吳浩天。（廖雁雄攝）

全運會男子重劍｜何瑋桁。（廖雁雄攝）