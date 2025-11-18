全運會劍擊持續更新｜佘繕妡領港隊女重戰團體　負福建落入銅牌戰

香港劍擊隊在粵港澳全運會已摘下1銀2銅，今日（18日）轉戰團體賽，繼續衝擊劍擊隊全運第一金，男子佩劍及女子重劍率先登場，本文將持續更新戰況。



TVB Youtube頻道直播

全運劍擊｜港隊女重4強不敵福建

港隊女重鬥福建力爭決賽席位，佘繕妡首局領先3：2，其後福建取回優勢，港隊維持落後2分。佘繕妡與林聲第6局交手，其後16歲小將吳海諦第7局後備入替，惟同樣未能追近，結果港隊以28：33告負，落入銅牌戰鬥北京。

全運劍擊｜港隊男佩8強負上海

港隊男子佩劍8強與上海隊爭出線，由個人賽銀牌得主何思朗領軍，夥何柏霖、陳樂熹、羅浩天出戰。何思朗首場上場被打0：5，何柏霖緊接上場打出8：5，港隊其後一直維持5分差距，陳樂熹第6局面對顏穎慧，打出一段5：0，後段依然未能收窄分差。港隊急於追分，反被上海愈拉愈遠，最後一局何思朗上場時落後30：40，結果以35：45落敗，轉戰名次賽。

（廖雁雄攝）

全運劍擊｜港隊女重8強險勝山東

由佘繕妡、陳渭泠、朱嘉望、吳海諦組成的港隊女子重劍隊率先登場，與山東隊爭入4強，16歲小將吳海諦先列後備。佘繕妡首局上陣，初段落後0：2下連取3分，朱嘉望第二局遭對手的王小雪反先，港隊落後5：6，陳渭泠第三局上陣維持差距，朱嘉望第四局再上陣，單局打出4：3，比數追成13：13。即使佘繕妡先輸2劍，然後佘佘扳回一城，打成3：3平手。山東隊其後兩局拉開比分，港隊戰畢7局落後21：23。陳渭泠第8局一口氣收窄差距，助港隊追成26：26，最後一局由佘繕妡登場，佘佘分別以防守連取3分，香港隊以33：30力挫山東，晉級4強。

由陳渭泠、朱嘉望、佘繕妡、吳海諦組成的港隊女子重劍隊。（廖雁雄攝）

（廖雁雄攝）

港隊劍擊全運會戰績



銀牌

何思朗 男子佩劍個人賽



銅牌

佘繕妡 女子重劍個人賽

張家朗 男子花劍個人賽

