香港對新加坡｜安永佳先開紀錄　新加坡下半場連入兩球反超前

亞洲盃外圍賽第三圈C組最關鍵一戰香港對新加坡今晚（18日）在啟德主場館上演。



【21:32】港隊直線傳入禁區祖連奴未能起腳，博得角球後禁區內混戰又未能命中。

【21:28】港隊顏卓彬及李小恒入替費蘭度及史提芬彭利拿。

【21:26】伊翰芬迪左腳禁區邊射門彎向遠柱入網，新加坡反先2：1。

【21:22】新加坡安努亞突擊突破越位，挑過出迎的王振鵬射入網窩，追成1：1。

【21:19】港隊鐘樂安奮不顧身擋出對方攻門。

【21:16】茹子楠禁區邊遠射越楣而去。

【21:15】新加坡先換人，前鋒伊翰芬迪入替郭家溍。

【21:13】祖連奴突破越位後左邊底線傳中惜艾華頓未能入楔。

【21:10】陳晉一後防冷靜搶奪對手皮球，控定再交艾華頓打反擊，然後自己跟上，惜艾華頓推入對方禁區被門將撞走皮球。

【21:04】下半場開波。

【20:47】上半場補時2分鐘，茹子楠右邊傳中，祖連奴遠柱接應左腳施射被門將撲出。罰球再開出，安永佳未能頂中。

【20:44】新加坡將皮球送入網窩，不過越位在先食詐糊。

【20:38】艾華頓中路突破一直推入禁區，惜最後一腳略嫌甩腳，被對方門將沒收。

【20:26】港隊再一次傳中入禁區，安永佳未能頂中。

【20:23】港隊右路得到罰球機會，新加坡守衛有手球之嫌，但未被吹罰下被對方化險為夷。

【20:19】港隊右路進攻施射越門而去，之後搶得皮球輾轉再傳中，祖連奴門將未能頂中目標。

【20:15】艾華頓右路左腳傳中，安永佳接應無人看管下頭槌破網先開紀錄，港隊領先。

【20:13】艾華頓右路推進，但射門角度被對方封死，勉強起左腳射門未能命中。

【20:12】史提芬彭利拿引球推進，惜祖連奴未能拉空接應。

【20:10】王振鵬接球甩手後再接實，準備開生波時被對方阻擋球證吹罰。

【20:09】艾華頓犯規被球證口頭警告。

【20:05】5分鐘，新加坡得到角球，王振鵬門前接球後與對方有小碰撞，仍擒住皮球。

現場主場打氣區球迷用卡紙砌出紅白色亞洲盃獎盃圖案，配合足總安排今場巨型TIFO。（夏家朗攝）

【19:45】現場主場打氣區球迷用卡紙砌出紅白色亞洲盃獎盃圖案，配合足總安排今場巨型TIFO，顯示一名身穿12球衣的人在機場前往沙特阿拉伯亞洲盃，並有「Bring us to the Asian Cup 2027」（帶我們去亞洲盃2027）字樣，以示球迷希望2027年跟隊隨香港隊一齊前往沙特阿拉伯。

【19:00】雖然今日本港氣溫轉涼，但啟德主場館今場賽事仍然關閉上蓋，冷氣開放。

香港對新加坡：亞洲盃外圍賽C組第五輪比賽，啟德主場館上演。（夏家朗攝）

【18:35】香港隊公布今場正選陣容，以王振鵬把守最後一關，後防左右閘料為茹子楠及孫銘謙，陳晉一預期會如上仗友賽柬埔寨一樣串演中堅及自由人角色，而前線則用上史提芬彭利拿。

客軍方面，現年35歲的暫代主教練李斯平（Gavin Lee）派出宋義勇（Song Uiyoung）及仲村京雅（Kyoga Nakamura）鎮守中場，新加坡傳奇名宿艾哈邁德芬迪（Fandi Ahmad）之子伊辛芬迪（Ikhsan Fandi）任正選掛帥，而伊辛弟弟、前鋒伊翰芬迪（Ilhan Fandi）則先列後備。

港隊預計正選排陣（3-1-4-2）：

19 王振鵬

21 茹子楠、4 鐘樂安、23 孫銘謙

17 陳晉一

11 艾華頓、6 陳俊樂、12 費蘭度、13 史提芬彭利拿

7 祖連奴、9 安永佳



後備：1 伍瑋謙、18 謝家榮、3 巴拉克、5 杜度、2 勞烈斯、10 黃威、14 余在言、16 陳肇鈞、8 顏卓彬、20 米高、15 劉家喬、22 李小恆

