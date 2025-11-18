香港對新加坡｜王振鵬正選把關　彭利拿掛帥　陳晉一或再任自由人

亞洲盃外圍賽第三圈C組最關鍵一戰香港對新加坡今晚（18日）在啟德主場館上演。



【19:00】雖然今日本港氣溫轉涼，但啟德主場館今場賽事仍然關閉上蓋，冷氣開放。

香港對新加坡：亞洲盃外圍賽C組第五輪比賽，啟德主場館上演。（夏家朗攝）

【18:35】香港隊公布今場正選陣容，以王振鵬把守最後一關，後防左右閘料為茹子楠及孫銘謙，陳晉一預期會如上仗友賽柬埔寨一樣串演中堅及自由人角色，而前線則用上史提芬彭利拿。

客軍方面，現年35歲的暫代主教練李斯平（Gavin Lee）派出宋義勇（Song Uiyoung）及仲村京雅（Kyoga Nakamura）鎮守中場，新加坡傳奇名宿艾哈邁德芬迪（Fandi Ahmad）之子伊辛芬迪（Ikhsan Fandi）任正選掛帥，而伊辛弟弟、前鋒伊漢芬迪（Ilhan Fandi）則先列後備。

+ 2

港隊預計正選排陣（3-1-4-2）：

19 王振鵬

21 茹子楠、4 鐘樂安、23 孫銘謙

17 陳晉一

11 艾華頓、6 陳俊樂、12 費蘭度、13 史提芬彭利拿

7 祖連奴、9 安永佳



後備：1 伍瑋謙、18 謝家榮、3 巴拉克、5 杜度、2 勞烈斯、10 黃威、14 余在言、16 陳肇鈞、8 顏卓彬、20 米高、15 劉家喬、22 李小恆

