網球｜2025中國網球巡迴賽維園舉行 附01讀者專享免費門票

全城網球狂熱即將引爆！國家級體育盛事——「2025中國網球巡迴賽建行（亞洲）香港公開賽」將於11月下旬強勢登陸維多利亞公園網球場，勢必掀起新一輪網球熱潮！這項矚目賽事不僅匯聚國內頂尖球手，更將體育競技的熱情融入社區，讓全港市民共同投入這場運動盛宴。無論你是資深網球迷，還是熱愛體育賽事的觀眾，這場高水準對決絕對值得期待！



精彩序幕：開幕禮暨名人賽 星級對決點燃全城熱情

賽事將於11月23日（星期日）在維多利利園網球場，以盛大開幕禮暨名人賽揭開序幕！大會特別邀請香港知名藝人胡定欣，聯同實力非凡的球手特日格樂、陳詠悠、肖霖昂，上演一場跨界對決。賽事除了是矚目全城的體育盛事，也激勵社會各界享受運動的熱情及投入不同的體育活動。

開幕禮詳情：

日期：2025年11月23日（星期日）

時間：下午3時至4時30分

地點：維多利亞公園網球場主場

接待時間：下午2時30分

原本票價：港幣50元



01讀者專享—免費開幕禮暨名人賽門票

立即登記免費領取「2025中國網球巡迴賽建行（亞洲）香港公開賽」開幕禮暨名人賽門票，登記期為即日起至2025年11月20日晚上11時59分。成功獲選的01讀者，將會有電郵通知領取相關門票的安排。

巔峰對決：總決賽 見證王者誕生的精彩時刻

經過連日激戰，賽事將於11月30日（星期日）迎來高潮——男女子單打及雙打決賽！全港球迷一同齊集吶喊助威，共同見證冠軍誕生的歷史時刻！感受現場熾熱氣氛？萬勿錯過這場網球盛宴！

總決賽詳情：

日期：2025年11月30日（星期日）

時間：上午11時開始（預計持續至下午，包括頒獎典禮）

地點：維多利亞公園網球場主場

原本票價：港幣250元



01讀者專享—免費總決賽門票

立即登記免費領取「2025中國網球巡迴賽建行（亞洲）香港公開賽」總決賽門票，登記期為即日起至2025年11月27日晚上11時59分。成功獲選的01讀者，將會有電郵通知領取相關門票的安排。

*活動受有關條款及細則約束。