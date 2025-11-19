全運會．網球︱黃澤林今早戰男單4強　重遇亞運手下敗將爭入決賽

全運會2025網球賽事，香港網球代表黃澤林（Coleman Wong）今日（19日）繼續出戰男單賽事，已入4強為香港隊鎖定獎牌的Coleman，會跟浙江代表吳易昺爭入決賽。二人實力相近，相信又一次是激戰。

網球男單4強賽事在上午10時展開，頭場先由商竣程對周意，之後緊接便會是黃澤林的比賽，Coleman亦終可如願在中央場出戰。



全運會．網球︱香港網球代表黃澤林男單8強擊敗崔杰，晉級準決賽。（全運會）

全運會2025．網球︱2號種子黃澤林挑戰「中國四大天王」爭金

今屆全運會網球賽事香港網球新星黃澤林首次參賽，Coleman今年屢次取得重大突破，最難忘一役莫過於美國網球公開賽戰至男單正賽第3圈（32強），寫下香港網球歷史新一頁，他被列為2號種子，8強擊敗崔杰，由於不設銅牌戰，Coleman已肯定獲得獎牌。

中國近年出產不少網球好手，惟表現起伏較大：張之臻去年世界排名曾高佔31位，並在巴黎奧運夥拍王欣瑜獲得混雙銀牌，可惜之後受傷患困擾影響表現，排名已急跌至384位，他被列8號種子；目前世界排名最高的中國球手是第114位的布雲朝克特，這位生於蒙古家庭的年輕人，今年排名甚至曾升至64位，他列為全運會男單頭號種子；26歲的吳易昺世界排名亦上過64位，獲列3號種子；20歲的商竣程即使現時世界排名跌至222位，2024年10月最高曾升至第47位，而且在ATP賽事兩次對Coleman均獲勝，是今次賽事的5號種子。

全運會2025．網球︱黃澤林亞運激戰後重遇吳易昺

去到8強階段，中國網球「四大天王」已有一半下馬，張之臻負4號種子周意止步；布雲朝克特硬撼商竣程，二人激戰3盤下由商竣程反勝。準決賽先由商竣程對周意，然後由黃澤林對目前排名178位的吳易昺。

Coleman在2023杭州亞運16強時曾與當時世界排名較他高380位的吳易昺交手，決勝的第三盤戰至Tie Break，黃澤林曾落後1：6陷出局邊緣，他並未放棄，力戰下連救5個Match Point、一口氣連取7分，Tie Break以8：6反勝，盤數2：1挫吳易昺，神奇躋身8強。賽前黃澤林已表示很期待再遇吳易昺，又指經過2、3年的鍛煉自己已成熟不少。

全運會．網球︱香港網球代表黃澤林已鎖定男單獎牌。（全運會）

黃澤林今屆雙線出擊，同時參加網球男單、男雙賽事，對體能負荷相當大，他在男雙夥拍隊友黃俊鏗戰至8強止步，昨日出戰男單8強擊敗崔杰，賽後坦言熱身時已感覺很累，肌肉酸痛，希望他經過休息，身體已恢復過來。

今屆全運會賽事香港網球隊已在男子青年團體賽獲得銅牌，黃澤林晉身4強不止為港隊穩奪多一面獎牌，同時亦是歷來首位在全運成年組賽事獲獎的香港網球手。