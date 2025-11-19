全運會．網球︱黃澤林男單4強鬥吳易昺爭入決賽　7：6先贏首盤

全運會2025網球賽事，香港網球代表黃澤林（Coleman Wong）今日（19日）繼續出戰男單賽事，已入4強為香港隊鎖定獎牌的Coleman，會跟浙江代表吳易昺爭入決賽。

網球男單4強賽事在上午10時展開，頭場先由商竣程對周意，之後緊接便會是黃澤林的比賽，Coleman亦終可如願在中央場出戰。二人實力相近，首盤已戰至tie break，激戰下黃澤林以7：6先贏第一盤。



全運會．網球︱香港網球代表黃澤林男單8強擊敗崔杰，晉級準決賽。（全運會）

今屆全運會網球賽事香港網球新星黃澤林首次參賽，Coleman今年屢次取得重大突破，最難忘一役莫過於美國網球公開賽戰至男單正賽第3圈（32強），寫下香港網球歷史新一頁，他被列為2號種子，8強擊敗崔杰，由於不設銅牌戰，Coleman已肯定獲得獎牌。

中國近年出產不少網球好手，惟表現起伏較大：張之臻去年世界排名曾高佔31位，並在巴黎奧運夥拍王欣瑜獲得混雙銀牌，可惜之後受傷患困擾影響表現，排名已急跌至384位，他被列8號種子；目前世界排名最高的中國球手是第114位的布雲朝克特，這位生於蒙古家庭的年輕人，今年排名甚至曾升至64位，他列為全運會男單頭號種子；26歲的吳易昺世界排名亦上過64位，獲列3號種子；20歲的商竣程即使現時世界排名跌至222位，2024年10月最高曾升至第47位，而且在ATP賽事兩次對Coleman均獲勝，是今次賽事的5號種子。

去到8強階段，中國網球「四大天王」已有一半下馬，張之臻負4號種子周意止步；布雲朝克特硬撼商竣程，二人激戰3盤下由商竣程反勝。準決賽先由商竣程對周意，然後由黃澤林對目前排名178位的吳易昺。商竣程以6：4、6：3淘汰周意率先入決賽。

Coleman在2023杭州亞運16強時曾與當時世界排名較他高380位的吳易昺交手，決勝的第三盤戰至Tie Break，黃澤林曾落後1：6陷出局邊緣，他並未放棄，力戰下連救5個Match Point、一口氣連取7分，Tie Break以8：6反勝，盤數2：1挫吳易昺，神奇躋身8強。賽前黃澤林已表示很期待再遇吳易昺，又指經過2、3年的鍛煉自己已成熟不少。

全運會．網球︱香港網球代表黃澤林已鎖定男單獎牌。（全運會）

全運會2025．網球︱吳易昺兩度破發 黃澤林兩度追平後先贏首盤

黃澤林今屆雙線出擊，同時參加網球男單、男雙賽事，對體能負荷相當大，他在男雙夥拍隊友黃俊鏗戰至8強止步，昨日出戰男單8強擊敗崔杰，賽後坦言熱身時已感覺很累，肌肉酸痛，希望他經過休息，身體已恢復過來。

今日4強對吳易昺，黃澤林甫開賽已展示強勁發球，首個發球局已取得Ace球並憑發球壓制對手領先1：0。吳易昺發球力量不及Coleman，勝在旋轉高，落點準和變化多，輕鬆以1：1扳平。第3局，吳易昺以高質擊球連取3分，Coleman發球局落後0：40，危機中連搶3分追至刁時，3度刁時下終遭吳易昺「破發」，落後1：2。吳易昺成功「保發」，黃澤林在發球局再轟Ace及上網得分，順利追近至2：3。第6局Coleman破發成功追成3：3。

吳易昺在黃澤林的發球局再施壓，再次打破Coleman發球局，暫時今日以這位浙江球手發揮較佳，發球、擊球質素及穩定性均稍為佔優。黃澤林再次落後下提升防守質量，在吳易昺發球局迫至刁時，惟對方終「保發」，Coleman落後至3：5，發球局力追至4：5。

關鍵的吳易昺發球局，黃澤林領先40：15博得兩個破發機會，對手擊球出界，Coleman再次破追成5：5平手。輪到Coleman發球局，他在落後兩分下保住發球局，以6：5領先。吳易昺「保發」後雙方戰成6：6，首盤便要以tie break決勝。

吳易昺在tie break領先3：0，Coleman擊出192公里Ace球加上對手擊球出界追至2：3。黃澤林再拿1分，戰至3：3，雙方轉場後吳易昺再打出界，Coleman反超前4：3。吳易昺憑發球以6：5反超前，黃澤林之後細分追成6：6，雙方再轉場，並以耐性再得分，7：6再次反超前後，吳易昺再次擊球出界，黃澤林tie break以8：6贏出，以7：6先贏第一盤。

全運會．網球︱吳易昺4強大戰黃澤林。（全運會）

黃澤林在劣勢下贏得第一盤，信心亦大大加強，第二盤雙方各保發球局戰成1：1。