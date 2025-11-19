全運會劍擊持續更新 張家朗蔡俊彥領軍19:30爭金 花劍決賽撼福建

香港男子花劍隊突破團體賽全運往績。由張家朗、蔡俊彥、梁千雨及吳諾弘組成的隊伍，擊敗浙江晉級4強後，再以45：30大勝江蘇，首度躋身全運男團決賽，今晚（19日）19:30火併福建爭金牌，福建有今屆全運個人賽金牌許杰及2018年雅加達亞運個人賽金牌黃夢愷在陣。

薛雅齊、朱詠翹、梁洛文及劉綺程則競逐女子佩劍團體賽衝，但在8強不敵廣東，將轉戰名次賽。

本文持續更新香港劍擊隊戰況。

採訪：趙子晉、梁鵬威



香港劍擊隊累積獎牌

何思朗 男子佩劍銀牌

張家朗 男子花劍銅牌

佘繕妡 女子重劍銅牌

⬆️⬆️⬆️TVB Youtube頻道直播⬆️⬆️⬆️

全運劍擊男子花劍4強｜香港Vs江蘇

蔡俊彥打頭陣面對江蘇的強璐敏。蔡落後0：3終能打破僵局，之後他力追，但被強璐敏搶攻得分，以3：5完成第一節。

第二節，個人賽銅牌得主張家朗對個人賽銀牌得主鄒天一。鄒只得15歲，但實力不容忽視，猶幸張家朗未有手軟，打出一個8：2，一口氣由3：5反先10：7。

師弟梁千雨在第三節出場，對手是鹿恒睿。梁在8強表現平平，今場回勇打得精彩，花了30秒就打出一記3：0攻勢，最終為港隊領先至15：8。

蔡俊彥在第一節打得手緊，第四節再次出場遇上鄒天一。這一節他打得非常放鬆，發揮自己風格，贈鄒天一五隻光蛋，港隊領先20：8。

強璐敏在第一節令蔡俊彥吃了不少苦頭，他在第五節對梁千雨。梁千雨後退搶攻無效，強璐敏連取兩分，不過梁千雨未有自亂陣腳，雙方交鋒梁千雨佔有優勢，完成今節，港隊以25：12領先。

比賽進入後半，張家朗在第六節對鹿恒睿、梁千雨在第七節對毛立武、蔡俊彥在第八節對鹿恒睿及張家朗「守尾門」強璐敏，基本上已控制戰局，最終港隊勝45：30，晉級決賽。

全運劍擊｜港隊女佩8強止步

由薛雅齊、梁洛文、朱詠翹、劉綺程組成的女子佩劍隊，8強鬥廣東隊，香港隊中段領先，惟其後被廣東反超前，以42：45告負，轉戰排名賽。

女子佩劍隊8強止步。（梁鵬威攝）

女子佩劍隊8強止步。（梁鵬威攝）

女子佩劍隊8強止步。（梁鵬威攝）

全運劍擊｜港隊男花登場8強挫浙江

張家朗夥拍蔡俊彥、梁千雨、吳諾弘出戰團體賽，港隊男花被列為3號種子，首圈輪空，首場對浙江，即使是星期三中午，體藝館已有不少觀眾入場，每次港隊得分都有強大的歡呼聲。張家朗首局打出5：3，蔡俊彥其後力保優勢，即使梁千雨第3局遭反先，張家朗第4局打出7：4再取優勢，吳諾弘後備入替，頂住分差，蔡俊彥緊接拉開4分分差，港隊其後力保優勢，蔡俊彥最後一局5：4勝出，港隊以45：38晉級。

（梁鵬威攝）

+ 1

在日前舉行的男子花劍個人賽事，蔡俊彥8強止步、梁千雨32強下馬，男花剩下張家朗在準決賽面對許杰，屢次出現判決爭議，他最終以9：15落敗轉戰銅牌戰，猶幸一小時內他極速收拾心情，以15：2大勝曾昭然，摘下銅牌。

港隊劍擊全運會2025暫時戰績



銀牌

何思朗 男子佩劍個人賽



銅牌

佘繕妡 女子重劍個人賽

張家朗 男子花劍個人賽

