全運會2025｜港隊出戰男子花劍團體賽8強　張家朗蔡俊彥領軍衝金

撰文：陳智深 趙子晉
出版：更新：

香港劍擊隊連續兩日未有獎牌收穫，今日（19日）出戰男子花劍團體賽衝擊獎牌，由張家朗、蔡俊彥、梁千雨及吳諾弘出戰，13:30先打8強戰對浙江。
另外女子佩劍隊薛雅齊、朱詠翹、梁洛文及劉綺程，在14:45分亦會出戰團體賽8強鬥廣東隊。
採訪：趙子晉、廖雁雄

⬆️⬆️⬆️TVB Youtube頻道直播⬆️⬆️⬆️

在日前舉行的男子花劍個人賽事，蔡俊彥8強止步、梁千雨32強下馬，男花剩下張家朗在準決賽面對許杰，屢次出現判決爭議，他最終以9：15落敗轉戰銅牌戰，猶幸一小時內他極速收拾心情，以15：2大勝曾昭然，摘下銅牌。

港隊劍擊全運會2025暫時戰績

銀牌
何思朗　男子佩劍個人賽

銅牌
佘繕妡　女子重劍個人賽
張家朗　男子花劍個人賽

全運會2025｜16歲吳海諦難忘初戰運動會　正選登場獲隊友鼓勵全運會2025｜關渝澄女子花劍8強止步　男重三子淘汰賽出局全運會｜張家朗4強判決爭議點何在？ 賽後承認不足 教練樂見回勇全運會2025｜蔡俊彥八強止步看淡勝負　好友呂爵安驚喜現身採訪全運會2025｜張家朗極速克服判決風波奪銅　蔡俊彥8強止步全運會｜何思朗以慢打快連克內地劍手　銀牌是佩劍隊努力的果實全運會2025｜何思朗奪男子佩劍銀牌　創香港佩劍全運最佳戰績全運會2025｜一文睇清佩劍打法　快速認識與花劍及重劍有何分別
劍擊
張家朗
張家朗
蔡俊彥
香港運動員
全運會
全運會2025
即時新聞
港隊戰報