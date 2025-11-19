全運會2025｜港隊出戰男子花劍團體賽8強 張家朗蔡俊彥領軍衝金
撰文：陳智深 趙子晉
出版：更新：
香港劍擊隊連續兩日未有獎牌收穫，今日（19日）出戰男子花劍團體賽衝擊獎牌，由張家朗、蔡俊彥、梁千雨及吳諾弘出戰，13:30先打8強戰對浙江。
另外女子佩劍隊薛雅齊、朱詠翹、梁洛文及劉綺程，在14:45分亦會出戰團體賽8強鬥廣東隊。
採訪：趙子晉、廖雁雄
⬆️⬆️⬆️TVB Youtube頻道直播⬆️⬆️⬆️
在日前舉行的男子花劍個人賽事，蔡俊彥8強止步、梁千雨32強下馬，男花剩下張家朗在準決賽面對許杰，屢次出現判決爭議，他最終以9：15落敗轉戰銅牌戰，猶幸一小時內他極速收拾心情，以15：2大勝曾昭然，摘下銅牌。
港隊劍擊全運會2025暫時戰績
銀牌
何思朗 男子佩劍個人賽
銅牌
佘繕妡 女子重劍個人賽
張家朗 男子花劍個人賽
