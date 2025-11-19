全運會2025｜港隊男花團體挫浙江闖4強 張家朗蔡俊彥領軍衝金
撰文：陳智深 趙子晉
出版：更新：
香港劍擊隊連續兩日未有獎牌收穫，今日（19日）出戰男子花劍團體賽衝擊獎牌，由張家朗、蔡俊彥、梁千雨及吳諾弘出戰，13:30先打8強戰對浙江。
另外女子佩劍隊薛雅齊、朱詠翹、梁洛文及劉綺程，在14:45分亦會出戰團體賽8強鬥廣東隊。
採訪：趙子晉、梁鵬威
全運劍擊｜港隊男花登場8強挫浙江
張家朗夥拍蔡俊彥、梁千雨、吳諾弘出戰團體賽，港隊男花被列為3號種子，首圈輪空，首場對浙江，即使是星期三中午，體藝館已有不少觀眾入場，每次港隊得分都有強大的歡呼聲。張家朗首局打出5：3，蔡俊彥其後力保優勢，即使梁千雨第3局遭反先，張家朗第4局打出7：4再取優勢，吳諾弘後備入替，頂住分差，蔡俊彥緊接拉開4分分差，港隊其後力保優勢，蔡俊彥最後一局5：4勝出，港隊以45：38晉級。
在日前舉行的男子花劍個人賽事，蔡俊彥8強止步、梁千雨32強下馬，男花剩下張家朗在準決賽面對許杰，屢次出現判決爭議，他最終以9：15落敗轉戰銅牌戰，猶幸一小時內他極速收拾心情，以15：2大勝曾昭然，摘下銅牌。
港隊劍擊全運會2025暫時戰績
銀牌
何思朗 男子佩劍個人賽
銅牌
佘繕妡 女子重劍個人賽
張家朗 男子花劍個人賽
