全運會劍擊持續更新　港隊男重飲恨無緣四強　女花負重慶止步

粵港澳全運會來到尾聲，劍擊項目在啟德體藝館煞科，上演男子重劍及女子花劍團體賽，力爭為港隊再添獎牌，本文持續更新戰況。

採訪：趙子晉、梁鵬威



香港劍擊隊日前由港隊男花奪下首金，為香港劍隊締造歷史，男子重劍及女子花劍最後一日團體登場，力爭再添獎牌。

全運劍擊｜港隊女花力戰負重慶

港隊女花緊接上場，鬥重慶爭晉級，符妤名首場力追至4：4，其後鄭曉為打出4：3反超前，關渝澄第3局負0：2，第4局由吳佳蔚入替符妤名，追回1分差距，打成14：14平手，關渝澄第5局再登場對王英瓔，中段曾經落後4分，這名個人賽8強的港將展示韌力，力追至21：23，鄭曉為上陣差距再被拉開至6分。

第7局由關渝澄上場，初段連失兩劍後力追，該局打出10：6，分數再次收窄至2分。吳佳蔚在第8局一度追至1分落後，港隊今場由鄭曉為把守最後一關，以33：36落後，惜未能收復失地，以36：45告負，轉戰排名賽。

（梁鵬威攝）

全運劍擊｜港隊男重8強一劍憾負山東

由何瑋桁、方凱申、吳浩天、劉昊峯組成的男子重劍率先登場，8強與山東對陣，山東陣中有修鈺涵及馬驍，在個人賽分別擊敗瑋桁及凱申，男重四子今仗力爭復仇。港隊首場由何瑋桁打頭陣，以5：4稍為領先，方凱申第二局後段連失2分，港隊以8：9落後。吳浩天緊接登場，連失3劍，中段重拾節奏，分數仍然落後，其後瑋桁上場20秒內追回2分，乘勢打出一局8：3，為港隊重取優勢。吳浩天第5局一劍反攻及防守還擊得手，為港隊擴大優勢至3分。

方凱申第6局打法稍為保守，修鈺涵力追為山東收復失地，港隊落後29：30。吳浩天與對方後備閆兆陽碰頭，何瑋桁第8局打出7：5，港隊僅落後1分，最後一局由劉昊峯入替，開局再輸2分，劉昊峯後段40秒連追3劍追平，惜最後以44：45憾負，落入排名賽。

（梁鵬威攝）

香港劍擊隊全運會暫時成績



金牌

張家朗/蔡俊彥/梁千雨/吳諾弘 男子花劍團體



銀牌

何思朗 男子佩劍個人



銅牌

張家朗 男子花劍個人

佘繕妡 女子重劍個人

