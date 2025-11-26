歐聯全攻略｜利物浦歐聯近戰燕豪芬　紅軍求「芬」大作戰

近況奇差的利物浦，周中歐聯主場迎戰荷甲班霸PSV燕豪芬，急需一場漂亮「大」勝，讓球隊重返正軌。

（球賽編號：FB0177，11月27日 04:00開賽，Now 639台直播）



利物浦自9月27日不敵水晶宮後，恍如魔咒纏身，近11場只取得3勝8負，單計聯賽更是近7場輸足6場，近兩場同以0：3的比數，分別不敵曼城及諾定咸森林，表現十分不濟。

麥卡里士打上場歐聯一箭定江山，助利物浦以1：0力克皇馬。（Getty Images）

猶幸「紅軍」在歐聯戰績相對不俗，今季4次出戰，取得3勝1負，當中兩場主場都獲勝，以3：2及1：0分別擊敗馬體里體育會及皇家馬德里兩支西甲勁旅。

燕豪芬的表現跟紅軍相反，近8場未嘗敗績，錄得7勝1和，在荷甲聯賽亦以13戰34分高踞榜首；但他們在歐聯卻表現一般，今季4戰只取得1勝2和1負，兩場作客俱打和，分別以1：1賽和利華古遜及奧林比亞高斯。

兩軍近7次交手，利物浦取得5勝1和1負，而且3次主場出擊都獲勝；其主帥史洛在荷甲打滾多年，歷來10次領軍鬥燕豪芬，取得3勝3和4負，戰績普通，但值得留意是，當中8場總入球超過2球，有7次更超過3球，今仗紅軍就算未能取勝，也肯定能開出「入球大」。

燕豪芬近態大勇，近8場錄得7勝1和，士氣正盛。（Getty Images）

足智彩「派彩快」服務現已適用於單場及過關注項，顧客可隨時結算指定場次的單場及過關注項，而毋須等全部賽事完場。相關「派彩快」建議金額會以未派彩的注項計算，如顧客選用「派彩快」結算其過關注項，過關注項中所有未派彩的注項將一併結算。

過關「派彩快」服務現已適用於「單一選項」或包括「複式選項」的過關組合，如欲了解進一步詳情，顧客可於「派彩快」專頁 https://campaigns.hkjc.com/football-early-settlement/ch/allup 瀏覽相關例子說明。

如何使用過關派彩快？

STEP 1：馬會投注三合一App與eWin「 派彩快」頁面，已新增「過關」頁面，會顯示適用於「派彩快」的過關注項。

STEP 2：當過關注項其中一關賽事即場投注開始後，該注項將出現於「即場」頁面。派彩快金額會顯示在下方黃色按鍵上。只需按下就可進行「派彩快」以鎖定彩金。

STEP 3：注意按下「派彩快」按鍵後，畫面會再次確認「派彩快」請求。只需按下「確定」按鍵即可。

STEP 4：派彩快步驟完成。