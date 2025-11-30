英超︱利物浦作客韋斯咸　沙拿罕有貶後備　攻勢有改善惟半場0：0

英超聯賽近況極頹的利物浦作客韋斯咸，備受壓力的主帥史諾終將今季狀態低迷的射手沙拿貶落後備。

中鋒伊基迪基受傷下，前線由加盟後一直缺態的伊沙克任正選，域斯、加普在兩翼輔助，三中場蘇保斯拿爾、格雲貝治、麥亞里士打從後支援。



英超聯賽利物浦作客韋斯咸，今季狀態低迷的射手沙拿貶落後備。（Getty Images）

利物浦近況極頹 沙拿罕有貶後備

史諾上季甫加盟利物浦，即領軍贏得英超聯賽冠軍，可是今季在陣容大變下，經過季初連場幸運勝仗，戰績突然陷入斷崖式下滑，近12場比賽已經輸掉9場。周中歐聯在主場晏菲路出戰，面對他昔日慣常在荷甲面對的燕豪芬，竟大敗1：4。他承受的壓力，不問而知，今場即使要作客，但面對韋斯咸相信已不容再失，他亦終於變陣收起續約以來表現持續未如理想的沙拿。

利物浦今場在變陣下反客為主，由開賽起上半場大部分時間均主導攻勢，惟射門機會不是遭伊沙克悉數浪費，就是被韋斯咸門將艾路拿救出。38分鐘利物浦有一次入球黃金機會，加普前線開路，回後讓域斯起腳，可惜這位德國國腳射門欠角度，艾路拿將皮球一抱入懷。上半場韋斯咸只得兩次射門，均未能命中龍門，利物浦5射3中，亦未能取得入球，半場雙方踢成0：0。