冰球｜香港錦標賽 U18港隊囊括男女組冠軍

中國香港冰球總會（冰總）於12月30日起主辦「2025-2026年度香港冰球錦標賽」，經過一連3天的激烈賽事，男、女U18港隊分別贏得冠軍，為今年3月起由香港主辦的2026世界冰球錦標賽，注下強心針。



冰總今次賽事邀請了中華台北、菲律賓及泰國等地區的U18男、女子隊伍，與中國香港U18冰球隊角逐，以備戰今年的世錦賽；因此決賽特別移師到世錦賽場地愉景灣上演，讓總會和球員可以提前適應比賽場地及實際運作。

女子U18港隊決賽以3:1擊敗菲律賓，順利封后。（冰總提供）

今次兩支U18港隊都取得良好成績，男隊在首階段循環賽3戰全勝，分別以10：1大破泰國、7：3擊敗菲律賓及9：3輕取中華台北，以首號種子躋身決賽再次面對中華台北。決賽60分鐘法定時間後雙方打成4：4平手，須以加時續戰，兩軍都有不少增添比分的機會，惟未能分出勝負，港隊最終藉互射點球以總成績5：4擊敗對手封王。

至於女隊在首階段循環賽則取得2勝1負，首仗以5：3擊敗泰國，但次仗以3：5不敵菲律賓，第三場則以5：0大勝中華台北，晉身決賽，再次遇上強敵菲律賓，但這一次女隊以3：1取勝，奪得錦標。

愉景灣賽場特意加建更衣室，以迎接稍後舉行的世錦賽。（冰總提供）

冰總主席陳恩永表示，非常珍惜有機會可與亞洲地區較為高水平的球隊比賽，特別是中華台北，因為其身處的國際賽組別較港隊高，所以今次是一個很好的練習機會；他賽後又提到籌辦世錦賽單就場地上都有不少難題要拆解：「香港現有的冰球場地，即使冰面面積能夠達到國際比賽標準，但其他配套就非常欠缺，我們今次籌辦世錦賽便需要額外花費龐大資金搭建各種設施，例如我們為滿足國際冰聯對場地要求，刻意搭建額外4個更衣室。事實上，無論國際與內地，都十分重視『更衣室文化』，不只是球員更衣的設施，還是教練與球員商討戰術，以至建立團隊精神的重要地方。我們十分感謝場地發展商大力支持，在商場內原本用作商店的空間，給予我們搭建相關設施。」

2026世界冰球錦標賽有3個級別將由香港主辦，分別是男子IIIB級別、女子IIB級別及男子U18 IIIA級別；是香港11年來，首度舉辦冰球世錦賽。