ATP香港網球公開賽︱黃澤林周五原定兩戰穆錫迪　官網顯示已退賽

ATP香港公開賽第4日賽事，黃澤林（Coleman Wong）周四再度出場，出戰男子雙打8強賽事，周三傍晚打出一場精彩賽事擊敗世界排名40位的6號種子迪亞路（Gabriel Diallo），Coleman今日隨即夥拍這位加拿大好手出戰男雙。

兩個年輕人面對3號種子組合法蘭森（Constantin Frantzen）／哈斯（Robin Haase），4位球手合演緊湊一戰，花去近1小時50分鐘才分出高下。



ATP香港公開賽︱黃澤林與拍檔迪亞路男雙闖4強。（資料圖片／梁鵬威攝）

黃澤林迪亞路對手變隊友 出戰男雙8強賽事

黃澤林在維多利亞公園網球場主場出戰，今屆ATP香港公開賽雙線出擊，昨日在男單16強與迪亞路合演一場近2個半小時的精彩比賽，後上擊敗對方首度晉身ATP巡迴賽8強，今日與迪亞路由對手變回隊友，繼續在男雙賽事出擊。

持外卡參加男雙賽事的Coleman與迪亞路，周一在首圈與阿根廷組合甘美辛拿 / 艾卓維尼（Francisco Comesaña/Tomás Martín Etcheverry）打足3盤，用上近1小時42分鐘才以7：6、3：6、10：6擊退對手晉級；他周二在單打首圈擊敗另一阿根廷球手拿方尼（Mariano Navone）後；周三在男單16強激戰迪亞路晉級後，到周四再出戰男雙8強賽事。

ATP香港公開賽︱黃澤林周五單、雙打均要面對意大利高手穆錫迪。（Getty Images）

連續兩場雙打戰至「搶十刁時」 黃澤林明日原定兩戰穆錫迪

面對3號種子組合法蘭森（Constantin Frantzen）／哈斯（Robin Haase），再是一場激戰，第一盤黃澤林／迪亞路在決勝局以7：6取勝，第二盤輪到對手拿下決勝局贏7：6，第三盤兩對組合鬥得難分難解，終由較年輕的黃澤林／迪亞路以10：8勝出。連續兩場雙打賽事均要戰至決勝負的「搶十刁時」，今場又打了近1小時50分鐘。

Coleman男雙亦晉級後，周五（9日）原定需要雙線出擊，男單8強對手是今次賽事頭號種子、現時世界排名第七位的穆錫迪（Lorenzo Musetti），黃澤林同日亦要夥拍迪亞路出戰男雙4強賽事，對手正是穆錫迪和另一意大利球手桑尼高（Lorenzo Sonego）。兩位意大利球手在8強，同樣鬥足3盤才擊敗2號種子組合艾拿（Alexander Erler）／加路維。

官網顯示黃澤林已退出兩項賽事

黃澤林周五原定兩戰穆錫迪，他曾表示非常期待，即使對方排名遠較他高，Coleman認為有維園主場之利，明日戰果難料，會繼續盡力爭勝，並期待能夠「坐爆維園」。

可是根據賽事官方網站資料，黃澤林已退出男雙4強及男單8強兩場賽事。