U23亞洲盃｜中國小將創歷史今晚11點撼日本爭冠　HOY TV免費直播

U23亞洲盃決賽，中國U23一班小國足將會挑戰衛冕的日本U23，今場比賽是22年來包括各梯隊在內的中國男足首次重返洲際賽事決賽舞台。



中國隊由外籍教練安東尼奧率領，而日本隊則由大岩剛領軍。小國足在分組賽取得1勝2和成績，以小組第二名實現史上首次晉級U23亞洲盃淘汰賽階段。晉身8強後，中國與烏茲別克激戰120分鐘互交白卷，藉門將李昊在互射12碼階段神勇撲救，淘汰烏茲別克繼續創闖入4強。在準決賽中，中國隊一改防守踢法，下半場全力搶攻下以3：0完勝越南，躋身今晚決賽。

李昊與國足U23隊友慶祝晉級四強。（Getty images）

中國隊5場比賽法定時間一球未失，已創下賽事紀錄，若連同與陣烏茲別克對賽時加時30分鐘，小國足已經在480分鐘的比賽時間內保持清白之身。門將李昊撲救成功率高達84%，中衛彭嘯憑死球戰術後上貢獻兩個關鍵入球，全隊在5-3-2陣式協防見紀律。就算在準決賽輪換6名主力，仍能以3：0橫掃越南，亦足證教頭安東尼奧在戰術上見彈性。

彭嘯慶祝勝利（Getty images）

中國隊有一半的入球來自死球，據亞洲足協對今屆U23亞洲盃的統計數據顯示，中國隊平均身高181.96厘米為今屆賽事身高排第二高的球隊，比日本隊高出約1.4厘米。

U23亞洲盃直播資訊：

中國U23 對 日本U23

1月24日（周六） 晚上11時

HOY TV 77台 / HOY TV APP 免費直播

