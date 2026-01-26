劍擊｜14歲蔡子悅分齡賽摘雙季軍　未來冀效法哥哥當全職運動員

「阿妹加油！」

每當蔡子悅在「分齡劍擊錦標賽」出戰，在坑口體育館的觀眾席也傳來家人的打氣聲。這個戴上黃色面罩的「阿妹」不負眾望，在青年組及少年組打出驚喜，一同殺入四強，成為雙料季軍。

年僅14歲的蔡子悅，哥哥是港隊男子花劍代表蔡子樂，與不少「兄妹檔」的故事相若，也是因為哥哥而接觸劍擊。蔡子樂早前在成年組世界盃取得突破，首次打入正賽圈，「阿妹」也在國際賽舞台獻技，第一次見識大世界，同樣是寶貴的經驗。



今年的「分齡劍擊錦標賽」周日（25日）在坑口體育館率先舉行男﹑女子重劍的青年組（20歲以下）及少年組（17歲以下）賽事，女重兩個組別的得獎劍手中，年僅14歲的蔡子悅同樣是年紀最輕。這名小妮子在晉級路上曾擊敗李懿穎﹑李玟慧等師姐，第一次成為本地分齡賽的雙料季軍。

（趙子晉攝）

蔡子悅手持兩個獎盃準備拍照，家人提醒她整理頭髮，不拘小節的她直接回絕，說到劍擊卻是十分仔細，「今日發揮比平時好，起初自己狀態一般，不斷提醒自己要慢慢打，加上場與場之間翻看比賽的錄像，漸漸調整自己，後段愈打愈好。第一次在分齡賽獲得兩個獎，是對自己的證明，就算與師姐交手，自己也不會差太遠，有能力與她們一拚，是重要的強心針。」

「阿妹加油！」是看台上蔡子悅家人的常用打氣語句，她的哥哥是港隊男子花劍代表蔡子樂，小時候同樣是在哥哥的薰陶下，蔡子悅才初次接觸劍擊，與哥哥打了3年花劍左右，蔡子悅笑言自己腦筋不太靈活，所以轉打感覺較容易的重劍，想不到是另一回事，「重劍看得來比較簡單，後來發現重劍才是最困難，當中的變化多不勝數，既要刺中對方的得分，又要保護自己不被刺中，易學難精。」

（趙子晉攝）

雖然兩兄妹練習不同劍種，平時比賽甚少機會同場，劍擊卻成為兄妹之間的橋樑，蔡子悅說：「有時我在練習﹑比賽上遇到困難，即使大家的劍種不同，我也會與阿哥分享，查詢他的意見，尤其是他是左手劍手，我要如何對左手對手，阿哥也會給予我不少實用的想法。」在蔡子悅的劍擊生涯，彷彿跟隨着哥哥的步伐，從學劍﹑打入港隊青年軍等，蔡子悅同樣希望效法哥哥，完成中學後成為全職運動員。

上月的男子花劍世界盃福岡站，蔡子樂取得突破，生涯首度闖入正賽圈；阿妹蔡子悅月初首次在國際賽亮相，赴巴林參加青少年世界盃，她夥拍李懿穎﹑李玟慧﹑鄧詩雅在青年組女重團體摘下亞軍，當中四強面對俄羅斯上演精彩的逆轉勝，蔡子悅直言獲益不少。

「第一次參加國際賽事，外面的劍手都很強勁，看到各種各樣的打法，都可以啟發自己，更加擴闊自己的想法。與兩位師姐Ivana（李懿穎）及Vivienne（李玟慧）一同打團體，她們十分鼓勵我，提醒我什麼位置要小心，感覺上自己在巴林一役後變得更成熟，獲益良多。」

（趙子晉攝）

首次挑戰世界，蔡子悅坦言沒有壓力，反而分齡賽壓力更大，「畢竟在巴林（青少年世界盃）也是第一次打，沒有太多期望，以一個輕鬆心情面對，本地分齡賽的成績更重要，相對壓力也較大，但當我專心一致比賽時，其實分別不大。」今年5月才滿15歲的蔡子悅，少年組生涯還有3年，如今已升上本地第四，下個目標就是本地分齡賽的冠軍。

（趙子晉攝）