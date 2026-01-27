韓國《英雄聯盟》LCK盃決賽移師香港啟德體藝館　購票資訊公布

韓國職業《英雄聯盟》聯賽（LCK）宣布，2026年LCK盃的晉級賽與總決賽將於2月28日（周六）及3月1日（周日）一連兩天在香港啟德體藝館（Kai Tak Arena）舉行，是LCK官方自2012年創立以來，首次將總決賽移師韓國本土以外的海外城市舉行。



LCK盃決賽為什麼會選址香港？

主辦方Riot Games表示，今次選擇香港作為總決賽場地，是看重賽事在亞洲及全球的龐大粉絲基礎，以及更多海外觀眾實際進場觀賽的便利性。據統計，2025年LCK比賽的平均每分鐘觀眾數超過60萬人次，其中超過一半來自海外市場，顯示國際粉絲熱度已遠超韓國本土。

LCK盃決賽有什麼隊伍得留意？

目前正值2026年LCK盃激烈進行階段，10支隊伍分成「巴龍組」與「古代巨龍組」交鋒，兩組目前積分均為10分，本周將進入超級周BO5大對決，獲勝隊伍可以拿下2分，對於後續晉級季後賽形勢相當關鍵。巴龍組的聯賽王者Gen.G與去年世界冠軍T1都取得4-0全勝戰績。遠古巨龍的Showmaker率領DK取得3-1。BNK、HLE、 KT則均獲得 2-2，壓制住巴龍組的後3名對手，最終決賽席位花落誰家仍是外界焦點。

去年世界冠軍T1目前保持全勝。（instagram截圖）

LCK盃決賽售票詳情

2月28日及3月1日一連兩天舉行的總決賽，屆時除了有LCK三支勁旅到場，還設有電競嘉年華、限定周邊商品銷售及應援留言牆等，門票價格為港幣1688/1388/1188/888/688/488元，將於1月29日上午10時起於Paykool信用卡優先購票，1月30日起於大麥及HK Ticketing平台公開發售，詳情可以於官方票務系統查詢 https://premier.hkticketing.com/default.aspx?langpref=zh-cht。

巴龍組的聯賽王者Gen.G保持仍然保持不敗。（instagram截圖）

LCK盃決賽直播資訊

預計屆時官方亦會一如過往，透過Twitch、YouTube等直播頻道提供全球線上收看方式。

英雄聯盟的賽事非常多元化，今次來港舉行的LCK屬於國內聯賽，有別於MSI（英雄聯盟季中冠軍賽）及世界賽在全球選址進行比賽，LCK決賽一直在韓國境內進行，今次是首次移師外地上演。