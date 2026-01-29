歐聯｜利物浦贈卡拉巴克6蛋　曼城2：０加拉塔沙雷

歐聯周三（1月28日）舉行聯賽階段最後一輪賽事，利物浦以 6：０大勝卡拉巴克，賽後以8輪6勝2負，共積18分排第3，卡拉巴克以3勝1和4負、共積10分排22。另一英超球隊曼城以2：０擊敗加拉塔沙雷，賽後曼城以5勝1和2負，共積16分第排第8；加拉塔沙雷以3勝1和4負、共積10分排第20。



利物浦對卡拉巴克的賽事，於上半場15分鐘，阿歷斯麥亞里士打（Alexis Mac Allister）接應雲迪積克（van Dijk）傳球破網，為利物浦打開紀錄。6分鐘後，華迪斯（Florian Wirtz）將比數改寫至2：0。於下半場，沙拿（Mohamed Salah）、艾傑迪基（Hugo Ekitike）及阿歷斯麥亞里士打先後建功。至90分鐘，基艾沙（Federico Chiesa）錦上添花，助利物浦以6：0擊敗對手。

曼城對加拉塔沙雷的賽事，上半場11分鐘，艾寧夏蘭特（Erling Haaland）在謝利美杜古（Jeremy Doku）助攻下，為曼城先開紀錄。至29分鐘，卓基（Rayan Cherki）也在謝利美杜古助攻下入球，為曼城奠下勝局。

同日歐聯賽事結果

摩納哥 ０：０ 祖雲達斯

阿積士 1：2 奧林比亞高斯

阿仙奴 3：2 卡拉特

畢爾包 2：3 士砵亭

馬德里體育會 1：2 波杜基林特

巴塞隆拿 4：1 哥本哈根

利華古遜 3：０ 維拉利爾

賓菲加 4：2 皇家馬德里

多蒙特 ０：2 國際米蘭

布魯日 3：０ 馬賽

法蘭克福 ０：2 熱刺

利物浦 6：０ 卡拉巴克

曼城 2：０ 加拉塔沙雷

拿玻里 2：3 車路士

燕豪芬 1：2 拜仁慕尼黑

帕福斯 4：1 布拉格斯拉維亞

巴黎聖日耳門 1：1 紐卡素

聖基萊斯聯 1：０ 阿特蘭大