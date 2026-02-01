英超︱曼聯上半場領先富咸　卡斯米路入球　卡域克力爭領軍3連勝

曼聯易帥後，看守主帥卡域克（Michael Carrick）上任後領軍接連擊敗曼城及阿仙奴兩支聯賽榜排前二名的球隊，周日主場迎戰富咸，力爭三連勝。

紅魔鬼在上半場早段已有個好開始，中場卡斯米路接應罰球頂入，一球領前對手。



英超︱卡斯米路為曼聯先開紀錄。（路透社）

根夏取代受傷多古即有貢獻 卡域克賽前預言奇準

曼聯今仗正選陣容與上周擊敗阿仙奴時只有一個變動，以根夏代替受傷的多古（Patrick Dorgu），卡域克賽前接受Sky Sports訪問時稱，「這是一場新的比賽，我們主場作戰。有些事情在發生，人們對我們有些期望。一切都是一樣，我們需要盡力在每個環節做到最好。」他指出，麾下球員狀況良好，「他們必須保持強度，專注和謙遜。富咸是支很好的球隊，絕對不能掉以輕心。」

卡域克特別提到今場獲正選機會的根夏，說對方帶來一點不一樣的東西，「他在場上為我們製造威脅」。他這句話果然一矢中的，開賽初段雙方互有攻守，首個轉捩點正是16分鐘，根夏（Matheus Cunha）引球入禁區期間，與對手古恩卡（Jorge Cuenca）碰撞後倒地，球證吹罰十二碼。經VAR檢視，古恩卡犯規時位置在禁區外，球證改判罰球。

英超︱根夏博不到十二碼，得到罰球的曼聯成功轉化為入球。（Getty Images）

卡斯米路接應罰球頂入 曼聯半場1球領先富咸

雖然曼聯未獲十二碼，但一樣能轉化為入球。這位貼近禁區邊右路的罰球，由般奴費南迪斯操刀，中場卡斯米路後柱接應一頂破網，曼聯19分鐘先開紀錄。這個罰球正是由根夏博回來，曼聯憑卡斯米路的入球，半場1：0領先返入更衣室。