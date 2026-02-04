世界桌球大獎賽｜奧蘇利雲成香港人後「主場」首戰 首圈對奧干洛
撰文：吳慕兒
出版：更新：
桌球巨星奧蘇利雲（Ronnie O’Sullivan）2024年10月經優秀人才入境計劃成為「香港人」，去年香港首辦世界桌球大獎賽（World Snooker Grand Prix），「火箭」原本首度「主場」出戰，但他在賽前一星期以身體狀況為由退賽，等待一年，香港球迷終於等到奧蘇利雲的主場首秀。
奧蘇利雲在今屆大獎賽首圈對手是英國的奧干洛（Joe O'Connor），比賽在周三下午1時開賽。
奧蘇利雲首度來港戰世界桌球大獎賽 近年減少出賽
去年缺席世界桌球大獎賽，今年賽事再次在香港舉行，奧蘇利雲今次畀足面子，周一先在傳媒日亮相，與一眾參賽球手一起坐纜車上山頂，期間Ronnie大讚早前曾在香港跟他練波的22歲中國球手吳宜澤很快會成為世界冠軍，並形容對方「猶如現代版戴維斯」（Steve Davis）。
7奪世界冠軍、曾長期位處桌球界頂峰的奧蘇利雲已經50歲了，過去兩年表現明顯滑落，對上一次贏得排名賽已是2024年1月的世界桌球大獎賽。近年他參加的排名賽事愈來愈少，2024/25球季出戰7項排名賽全數「食白果」，2025/26賽季至今僅參加過5項排名賽，同樣未嘗冠軍滋味。
今年只計劃參加多2項賽事
香港球迷應感到幸運，他在媒體日接受《南華早報》訪問時稱，除了今次的世界桌球大獎賽，今年只計劃參加多兩項賽事，「我可能會去玉山作賽，然後或許只會打世界錦標賽。」今年3月中國玉山會舉行排名賽事世界桌球公開賽（the World Open），而賽季最後一項大賽正是4至5月期間在英國謝菲爾德Crucible Theatre舉行的世錦賽。
