世界桌球大獎賽｜奧蘇利雲成香港人後「主場」首戰　首圈旗開得勝

桌球巨星奧蘇利雲（Ronnie O’Sullivan）2024年10月經優秀人才入境計劃成為「香港人」，去年香港首辦世界桌球大獎賽（World Snooker Grand Prix），「火箭」原本首度「主場」出戰，但他在賽前一星期以身體狀況為由退賽，等待一年，香港球迷終於等到奧蘇利雲的主場首秀。

奧蘇利雲在今屆大獎賽首圈對手是英國的奧干洛（Joe O'Connor），比賽在周三下午1時開賽。「火箭」初段未能入局以0：2落後，惟勝出第3局起回復勇態並以5：3旗開得勝。

世界桌球大獎賽｜奧蘇利雲畀面出席傳媒日活動，與參賽球手一起上山頂參觀。（WST）

奧蘇利雲首度來港戰世界桌球大獎賽 近年減少出賽

去年缺席世界桌球大獎賽，今年賽事再次在香港舉行，奧蘇利雲今次畀足面子，周一先在傳媒日亮相，與一眾參賽球手一起坐纜車上山頂，期間Ronnie大讚早前曾在香港跟他練波的22歲中國球手吳宜澤很快會成為世界冠軍，並形容對方「猶如現代版戴維斯」（Steve Davis）。

7奪世界冠軍、曾長期位處桌球界頂峰的奧蘇利雲已經50歲了，過去兩年表現明顯滑落，對上一次贏得排名賽已是2024年1月的世界桌球大獎賽。近年他參加的排名賽事愈來愈少，2024/25球季出戰7項排名賽全數「食白果」，2025/26賽季至今僅參加過5項排名賽，同樣未嘗冠軍滋味。

今年只計劃參加多2項賽事 對奧干洛先失兩局

香港球迷應感到幸運，他在媒體日接受《南華早報》訪問時稱，除了今次的世界桌球大獎賽，今年只計劃參加多兩項賽事，「我可能會去玉山作賽，然後或許只會打世界錦標賽。」今年3月中國玉山會舉行排名賽事世界桌球公開賽（the World Open），而賽季最後一項大賽正是4至5月期間在英國謝菲爾德Crucible Theatre舉行的世錦賽。

奧蘇利雲今場面對奧干洛，初時明顯未入局，多次埋枱均未能把握，以23：70、32：67落後兩局。第3局不容再失，雙方一直爭持不下，轉捩點是當奧干洛領先40：35之際，打失黃波，這次「輸餐士」換來代價。當時枱上已沒有紅波，奧蘇利雲把握機會清走所有顏色波，打入粉紅波後問清楚裁判已夠分贏，不打黑波，以55：40扳回一城，局數追成1：2。

世界桌球大獎賽｜奧蘇利雲表情多多。（梁鵬威攝）

「火箭」熱身後啟動連追兩局扳平 反勝5：3晉級

追回一局的奧蘇利雲，「熱身」過後立即回復作戰狀態，第4局打出一棒65度，旋即以81：24再贏一局，盡顯其名的打波快如「火箭」本色。小休過後，第5局奧干洛以105：0獲勝，奧蘇利雲第6局及第7局不約而同均打出一棒72度，分別以95：18、97：8勝出，先追平再反超前至局數4 ：3。第8局雙方在奧蘇領先42：0後一度爭持不下，終順利以69：26勝出此局，並以5：3反勝奧干洛晉級。

順利過關後，奧蘇利雲的16強對手肖國棟。這位中國球手在首圈擊敗世界排名第二球手威爾遜（Kyren Wilson）晉級。

世界桌球大獎賽｜奧蘇利雲。（梁鵬威攝）

世界桌球大獎賽｜奧蘇利雲。（梁鵬威攝）

同日下午另外3場賽事，應屆世界冠軍羅拔臣1：5不敵鍾斯，意外出局；韋基連（Chris Wakelin）以5：0擊敗泰國球手塔猜亞；中國球手斯佳輝以2：5負加利威爾遜出局。