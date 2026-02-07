世界桌球大獎賽｜傳家俊表演賽轟147　挫偶像「桌球皇帝」亨特利

世界桌球大獎賽（World Grand Prix）周六（7日）繼續於啟德體藝館上演，在4強賽展開前，香港桌球手傅家俊（Marco）上午率先與「桌球皇帝」亨特利（Stephen Hendry）進行一場表演賽。Marco乘主場之利在第三局轟出一棒147，以局數2：1勝出。賽後Marco表示：「今次147當是送份禮物給球迷，答謝大家一直以來的支持。」



香港球手傅家俊連續兩屆賽事獲邀參與表演賽，今日先與球壇名宿亨特利交手。首局Marco分別打出29度和34度，以79：21先拔頭籌。第二局亨特利取回優勢，以71：1扳回一城。到決勝局，Marco手風極順，一棒轟出滿分147清枱，除了現場觀眾拍手狂呼，連對手亨特利亦掏出手機拍片留念，Marco最終以2：1擊敗亨特利。二人明日會再次在表演賽登場，與香港桌球學院的學員組隊比賽。

世界桌球大獎賽4強賽展開前，香港桌球手傅家俊率先與亨特利進行一場表演賽。（大會提供）

傳家俊上次主場打出147，已經是2022年10月的「香港世界桌球大師賽」決賽於紅館鬥希堅斯一仗，今次是他相隔3年半再次主場轟出147。傳家俊表示，今次是送份禮物答謝香港球迷支持，「能夠在主場比賽已經是相當難得的事，更加可以對自己偶像亨特利打出147是十分夢幻，今次是送份禮物答謝香港球迷支持。」

傅家俊直言能在偶像亨特利面前打出147，別具意義。（大會提供）

Marco笑言是收到偶像「指令」打出147，很高興在亨特利面前做出好表現，「打之前是不知道可以做到147，拿到8分以後，Stephen和我說有機會，我也有些訝異。之後發現局勢也適合便嘗試了，當然這也講些運氣。平常都是他打我147，第一次在比賽中打出147，心情很開心。」

世界桌球大獎賽4強賽展開前，香港桌球手傅家俊率先與亨特利進行一場表演賽。（大會提供）

相較上次在主場轟出147，Marco認為今次更難忘，「今次是表演賽，心情更輕鬆。而且對手也很重要，上次對手是希堅斯，但亨特利作為對我來說很有意義的人，能夠在他面前做出147，這對我來說是很難忘的一棒。」亨特利用手機錄下比賽過程，除大讚Marco高水準發揮，更笑指會將影片傳上網與球迷分享。