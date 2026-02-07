花劍大獎賽都靈站｜蔡俊彥張家朗登場爭冠　八港將躋正賽圈

花劍大獎賽都靈站今日（7日）上演男、女子花劍正賽圈，港隊一共5男3女打入正賽，角逐殊榮，本文將持續更新香港隊的成績。



花劍大獎賽今周末在意大利都靈上演，世界第一蔡俊彥及奧運雙金得主張家朗透過世界排名直接晉身正賽圈，今季表現驚喜的林浩朗與何承謙繼續強勢，與吳諾弘齊齊晉級正賽。女子花劍方面，年僅14歲的梁殷僑首度殺入成年組國際賽的64強，與兩名師姐鄭曉為、陳諾思一同角逐都靈站錦標。

花劍大獎賽都靈站香港隊賽程（香港時間）



下午4:20 梁殷僑 對 Martina Sinigalia（意大利）

下午4:20 鄭曉為 對 Anne Kleibrink（德國）

下午4:20 陳諾思 對 Carlotta Morandi（德國）

下午5:50 林浩朗 對 科高尼（意大利）

下午5:50 張家朗 對 Louis Pradel（法國）

晚上6:10 何承謙 對 Pavel Puzankov（俄羅斯）

晚上6:30 吳諾弘 對 Abdelrahman Tolba（埃及）

晚上6:30 蔡俊彥 對 Jan Nowak（波蘭）

