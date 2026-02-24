歐聯全攻略｜巴黎聖日耳門迎摩納哥　附加賽次回合再續入球騷

歐聯附加賽次回合，上屆冠軍巴黎聖日耳門（PSG）挾首回合反勝3：2的餘威，回到主場迎擊同樣來自法甲的摩納哥；兩軍攻力出色，今仗勢再上演「入球騷」。

（球賽編號：FB4412，2月26日 04:00開賽，Now 643/644台直播）



PSG於首回合作客有一個噩夢的開始，在18分鐘已落後兩球，主帥安歷基當機立斷，於26分鐘換走表現低沉的金球獎得主奧士文尼迪比利，結果入替他的迪斯亞杜伊，不單個人梅開二度，另一記遠射也令對方門將勉強擋出下，被夏基美「執死雞」，也令PSG以3：2戲劇性地反勝。

PSG前鋒迪斯亞杜伊年僅20歲，前途無可限量。（Getty Images）

迪比利無傷無病，剛過去的法甲卻未獲派上陣，近兩天已傳他主動求去，據報車路士已準備收歸旗下。迪比利最後會否留效，暫未可知，但PSG前線人才濟濟，除了杜伊外，僅次迪比利的次席射手干卡路拉莫斯今季有9個入球；另外今季很受重用的翼鋒巴高拿也射入了8球。

摩納哥上仗反勝為敗，其中一個關鍵是俄羅斯中場高路雲鹵莽領紅，今仗更須停賽；不過，他們前線同樣攻擊意慾旺盛，近6場有4場攻入2球或以上。

巴洛根上仗對PSG時梅開二度，今仗仍是摩納哥的取分之匙。（Getty Images）

PSG近5次主場面對摩納哥，取得4勝1和未輸過，今仗料可輕鬆過關；要留意的是，兩軍近8次對壘，有5次總入球超過2球，而且雙方皆攻力強勁，因此今仗可博「入球大」。

