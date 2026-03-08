F1澳洲站︱羅素開鑼戰封王　平治再趁大改例復甦　法拉利又出事

一級方程式賽車（F1）今年大改例，是這個運動歷來變動最大的一次，踏進未知新領域，新賽季在澳洲如常開鑼，排頭位出賽的平治車手羅素（George Russell）即使在開賽初段曾與陸克萊（Charles Leclerc）的法拉利戰稍有觸碰，最終順利贏得分站冠軍，這位28歲英國車手在F1新時代有個好開始。



F1澳洲站︱平治兩車手羅素、安東尼利開鑼戰包辦冠亞。(路透社)

F1 2026大改例 戰車較細較環保 平治把握機會復甦？

F1在2026新賽季有多項重大改變，從戰車的動力組件、底盤、輪胎到燃料均全面改變，最明顯的不同就是戰車的尺寸較小，而且引擎採用的燃料，電力及內燃機動力與燃油比例接近50：50，換言之亦會較為環保。

每次大改例，各隊實力均會來一次重整，對上一次贏得車手總冠軍已經是2020年的平治，近年陷入掙扎，2024年與王牌車手咸美頓（Lewis Hamilton）分道揚鑣，上季羅素擔起大旗夥拍意大利少年車手安東尼利（Kimi Antonelli）重新出發。

F1澳洲站︱法拉利的陸克萊起步出色，頭10圈與羅素互有領先。(路透社)

平治每逢大改例特別醒神 澳洲站新賽季開鑼羅素封王

平治車隊總是擅長把握改例的契機，2014年那次連贏8屆車隊總冠軍，2026新賽季似乎亦不例外。季前羅素花上很多時間為新車測試，當時坊間已預測他是新賽季冠軍大熱，他與平治戰車在新賽季首站的表現，似乎已印證這個事實。

澳洲站羅素排頭位出賽，頭10個圈法拉利的陸克萊跟他互有領先，直至之後模擬安全車出動，法拉利再次作出爭議的決定——當平治兩車手入維修站換輪胎，陸克萊和咸美頓未有跟隨，當時經驗豐富的咸美頓已在無線電中質疑：「至少我們其中一人應該入維修站」。

法拉利再次出事？ 車隊不聽咸美頓意見 陸克萊無力後追

法拉利「不聽老人言」，果然吃虧在眼前，到第25圈陸克萊換胎，卻為時已晚，再也追不上兩部平治。羅素與安東尼利兩位平治車手包辦今站冠、亞軍，陸克萊、咸美頓分列三、四位。近年法拉利車隊不時出現這種臨場策略失誤或各式各樣的烏龍，今次的事情當然不足為奇，同時亦可見到，法拉利戰車本可有力與平治一戰。

麥拿侖車隊的應屆世界冠軍諾里斯（Lando Norris）得第五，紅牛車隊四屆冠軍韋斯達賓，由排第20位出賽力追上第六位。