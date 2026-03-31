香港傑出運動員選舉得獎名單持續更新　蔡俊彥誓成星中之星大熱

「國泰2025年度香港傑出運動員選舉」今晚（31日）7時起在香港展覽中心舉行頒獎禮，一共頒發16個獎項，包括男、女子各5名「傑出運動員」、「最佳運動隊伍」、「最佳運動組合」等，「傑出運動員」之中將有男、女子各一人當選最高殊榮的「星中之星」，本文將持續更新得獎名單。



香港傑出運動員選舉共頒發16個獎項，包括男、女子「星中之星」﹑5名傑出男子及5名傑出女子運動員、1隊最佳運動隊伍、3組最佳運動組合，得獎者由評審團、本港體育編輯/記者和市民選出，評審團佔整體投票比重50%，傳媒與公眾則各佔20%和30%。

上年「星中之星」分別由張家朗及江旻憓獲得，兩人今年無入圍，今年的「星中之星」篤定換人。

香港傑出運動員選舉｜有趣數據

星中之星奪獎次數前五 李慧詩（單車） 6次 2012、2013、2014、2016、2018、2019 張家朗（劍擊） 4次 2021、2022、2023、2024 何詩蓓（游泳） 3次 2021、2022、2023 黃金寶（單車） 3次 2006、2007、2010 吳安儀（桌球） 2次 2015、2017 註：數據由2000年度港協暨奧委會主辦開始計算；2006年度開始首設星中之星，2021年度分拆男、女子得獎者各一名