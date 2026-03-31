香港傑出運動員選舉得獎名單持續更新　蔡俊彥誓成星中之星大熱

撰文：李思詠 趙子晉
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「國泰2025年度香港傑出運動員選舉」今晚（31日）7時起在香港展覽中心舉行頒獎禮，一共頒發16個獎項，包括男、女子各5名「傑出運動員」、「最佳運動隊伍」、「最佳運動組合」等，「傑出運動員」之中將有男、女子各一人當選最高殊榮的「星中之星」，本文將持續更新得獎名單。

香港傑出運動員選舉共頒發16個獎項，包括男、女子「星中之星」﹑5名傑出男子及5名傑出女子運動員、1隊最佳運動隊伍、3組最佳運動組合，得獎者由評審團、本港體育編輯/記者和市民選出，評審團佔整體投票比重50%，傳媒與公眾則各佔20%和30%。

上年「星中之星」分別由張家朗及江旻憓獲得，兩人今年無入圍，今年的「星中之星」篤定換人。

香港傑出運動員選舉｜有趣數據

星中之星奪獎次數前五

李慧詩（單車）

6次

2012、2013、2014、2016、2018、2019

張家朗（劍擊）

4次

2021、2022、2023、2024

何詩蓓（游泳）

3次

2021、2022、2023

黃金寶（單車）

3次

2006、2007、2010

吳安儀（桌球）

2次

2015、2017

註：數據由2000年度港協暨奧委會主辦開始計算；2006年度開始首設星中之星，2021年度分拆男、女子得獎者各一名

傑出運動員奪獎次數最多前五

吳安儀（桌球）

11次

2009、2012、2013、2014、2015、2016、2017、2018、2019、2022、2023

李慧詩（單車）

9次

2012、2013、2014、2015、2016、2017、2018、2019、2021

黃金寶（單車）

7次

2000、2001、2004、2005、2006、2007、2010

余翠怡（輪椅劍擊）

7次

2004、2010、2011、2012、2013、2017、2018

胡兆康（保齡球）

6次

2001、2003、2004、2009、2014、2015

註：數據由2000年度港協暨奧委會主辦開始計算；2021年度開始分拆男、女子得獎者各五名

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