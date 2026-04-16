前門將曼寧加車禍亡　曾效力阿仙奴祖雲達斯等大球會

曾效加阿仙奴、祖雲達斯及利物浦等大球會的前門將曼寧加（Alex Manninger），在一宗交通意外中離世，終年48歲。



前門將曼寧加（Alex Manninger）在一宗交通意外中離世，終年48歲。（Getty Images）

來自奧地利的曼寧加，在當地遇上交通意外，周四在家鄉薩爾斯堡離世。奧地利警方消息指，曼寧加的座駕在一個十字路口遭火車撞倒。當地媒體指，他的座駕被拖行數米，救援人員到場把他救出，惟已返魂乏術。

曼寧加相信當時是獨自駕駛，據報火車司機及乘客均未受傷。當地警方正在調查這宗意外成因。他的母會奧地利薩爾斯堡率先在社交媒體悼念，「 我們得知Nussdorf一宗悲慘意外導致曼寧加失去生命，感到非常震驚。他不止在1984至1996年期間作為我們大家庭的一部分，在球場內外也留下深刻印記。在這個困難時刻，我們為他的家人、親友及所有與他關係密切人士致以深切慰問。奧地利所有人均與你同在，Alexander願你安息。」

曼寧加母會奧地利薩爾斯堡率先在社交媒體悼念。（IG）

曾效力阿仙奴5載 退役前重返英超投利物浦一季

曼寧加是阿仙奴歷來首位奧地利球員，1997/98球季隨隊贏得英超聯賽及足總盃，球隊當時已有正選門將施文（David Seaman），他效力5季翕在聯賽上陣39次，離隊前的2001/02球季更已外借到費倫天拿。

離開阿仙奴後展開足球浪人生涯，輾轉加盟過10間不同球會，從西班牙的愛斯賓奴，意大利的祖雲達斯、烏甸尼斯、拖連奴、博洛尼亞、錫耶納，奧地利的薩爾斯堡，到德國的奧格斯堡。

曼寧加曾效力5年的阿仙奴發文悼念。（IG）

最為人津津樂道的是，2016/17球季他快滿40歲之時，重返英超加盟利物浦。2016年7月，他在尋找新東家期間隨利物浦操練維持體能，同月22日跟紅軍簽下短期合約。他雖未為利物浦上陣，卻常常隨隊友一起到當地醫院和學校探訪，至2017年5月底與球會約滿後，宣布退役。

曼寧加職業生涯最後一間效力的球會利物浦亦發文悼念。（IG）

曼寧加效力的另一支奧地利球會薩爾斯堡紅牛亦有發文。（IG）

曼寧加1999年首次為奧地利國家隊上陣，為奧國2008年歐洲國家盃成員，2009年最後一次代表國家隊，生涯累積33頂國家隊喼帽。

奧地利足球總會體育總監Peter Schoettel表揚，「曼寧加無論在球場內外，均是奧地利足球一位傑出的大使。在他的國際賽生涯，定下標準及啟發很多年輕門將。他的專業精神、冷靜和可靠，令他成為效力的球隊以及國家隊重要部分。」