世界盃2026挪威｜足球排名+國家隊球員名單陣容+最新賽程

世界盃2026｜挪威足球隊第4次打入世界盃決賽周，以往最佳成績1938年與1998年法國世界盃晉級16強。挪威現時世界排名第31位，今屆被分入I組，成員包括法國、塞內加爾、伊拉克。本文將會介紹挪威外圍賽表現、球隊最新近況、以往最佳成績、球員名單陣容及最新世界盃賽程。



2026世界盃決賽周參賽球隊：挪威（Getty Images）

挪威現時世界排名：第31（截至5月）

挪威世界盃外圍賽表現：

挪威在歐洲區外圍賽以8戰全勝的驕人戰績排小組首名，繼1998年後再次晉級世界盃決賽周。

挪威在外圍賽表現極為出色，首名出線。（Getty Images）

挪威近況：

在3月的國際友賽中，挪威以1：2不敵荷蘭，之後與瑞士互交白卷。

挪威世界盃最佳成績：16強

挪威分別於1994年及1998年晉級決賽周。1998年法國世界盃，挪威以2：1爆冷擊敗巴西，並於16強以0：1負於意大利出局。球隊此後進入低潮，例如上屆2022世界盃及2024歐國盃外圍賽均只取得小組第三名無緣決賽周，直到今屆才重返世界盃大舞台。

1998年法國世界盃，挪威曾闖入16強。（Getty Images）

挪威主教練：蘇巴根（Ståle Solbakken）

現年58歲的蘇巴根曾擔任哥本哈根和狼隊主帥，2020年接掌挪威帥印。他強調戰術紀律與團隊合作，領軍54場比賽取得31勝11和12負成績（截止5月）。

挪威主教練蘇巴根（Getty Images）

挪威焦點球星：艾寧夏蘭特（Erling Haaland）

夏蘭特是當今最具威脅的射手之一；作為挪威進攻核心，他在外圍賽攻入16球。夏蘭特具備強大的身體對抗能力、驚人的速度及頂級的門前嗅覺，全球球迷均期待他在世界盃的表現。

25歲的夏蘭特將在今屆世界盃迎來個人首戰。（Getty Images）

挪威世界盃26人名單陣容

門將：利蘭（Orjan Haskjold Nyland/西維爾）、沙爾域克（Egil Selvik/屈福特） 、辛達鄧域（Sander Tangvik/漢堡）

後衛：拉亞臣（Julian Ryerson/多蒙特）、馬古斯柏達臣（Marcus Holmgren Pedersen/拖連奴）、大衛禾菲（David Moller Wolfe/狼隊）、費特歷比簡祖（Fredrik Bjorkan/波杜基林特）、基斯杜化艾查（Kristoffer Ajer/賓福特）、希格甘（Torbjorn Heggem/博洛尼亞）、奧斯迪格（Leo Skiri Ostigard/熱拿亞）、 桑達蘭加斯（Sondre Langas/打比郡）、軒歷科真拿（Henrik Falchener/維京）

中場：馬田奧迪加特（Martin Ødegaard/阿仙奴）、辛達貝治（Sander Berge/富咸）、奧斯尼斯（Fredrik Aursnes/賓菲加）、柏德列貝治（Patrick Berg/波杜基林特）、基斯甸科斯特維特（Kristian Thorstvedt/薩斯索羅）、摩頓科士比（Morten Thorsby/克雷莫納）、菲路阿斯加特（Thelo Aasgaard/格拉斯哥流浪）

前鋒：夏蘭特（Erling Haaland/曼城）、阿歷山大索洛夫（Alexander Sorloth/馬德里體育會）、佐真拿臣（Jorgen Strand Larsen/水晶宮）、安東尼奧努沙（Antonio Nusa/RB萊比錫）、波普（Oscar Bobb/富咸）、 舒捷爾達魯普（Andreas Schjelderup/賓菲加）、贊斯侯格（Jens Petter Hauge/波杜基林特）

挪威出線形勢：

挪威被編進I組，同組有世界排名第一的法國，挪威面對塞內加爾一役或成出線關鍵戰。

挪威I組分組賽賽程（香港時間）

世界盃2026挪威I組分組賽賽程（香港時間） 日期 時間 對賽 2026年6月17日（三） 早上6:00 伊拉克Vs挪威 2026年6月23日（二） 早上8:00 挪威Vs塞內加爾 2026年6月27日（六） 凌晨3:00 挪威Vs法國

點擊下圖進入世界盃專頁，即睇最新消息及賽程、免費直播等資訊