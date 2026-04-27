中超｜陳晉一頭槌建功申花三球大勝 下仗硬撼榜首成都蓉城
撰文：胡卉忻
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中超聯賽第8輪賽事，港將陳晉一正選上陣並踢滿全場，下半時更為上海申花攻入第2球，幫助球隊作客以3：0大勝河南。
上半場第39分鐘，隊長吳曦射入十二碼為申花先開記錄。
至下半場第63分鐘，馬拿法（Wilson Manafa）射門被河南門將王國明撲出，陳晉一頭槌補中，為申花擴大領先優勢。這是陳晉一在過往8輪聯賽中為球隊打入的第2球，亦是他加盟申花以來的第10個入球。
5分鐘後，陳晉一左路長傳找到後點的高天意，後者頭槌二傳，中路朱辰傑凌空抽射中楣，古耶（Makhtar Gueye）補射入網，申花再下一城。最終申花以3：0大勝河南，目前8輪不敗，近期取得5連勝，已爬升至積分榜第5位，但由於季初中國足協反賭掃黑，申花被扣10分開季，因此申花暫時距離榜首成都蓉城仍有12分差距，下輪兩隊將在申花主場直接交鋒。
陳晉一在賽後訪問中講到會用平常心來對待這場焦點大戰，他還表示：「我們先休息好，距離比賽還有幾日，到了比賽時肯定要興奮一些。回到上海主場，不能給對手來這裏就能隨便踢的心態。我們要用每一場拿3分的態度去踢比賽，我覺得我們隊能展現申花一直以來的精神。」
其他港將表現方面，吳宇曦代表重慶銅梁龍在比賽第59分鐘後備入替，憑突破優勢為球隊帶來不少威脅，目前重慶銅梁龍保持不敗，排在聯賽第2位。「京津打吡」茹子楠、孫銘謙雙雙缺陣，茹子楠自超級盃受傷後已連續兩場進入北京國安後備名單中，復出在望；孫銘謙則已缺陣天津津門虎近期的三場比賽。在榜首球隊成都蓉城4：0戰勝浙江的比賽中，亞歷斯祖第81分鐘入替。
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