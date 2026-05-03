英超雙紅會｜曼聯半場2球領先利物浦　名帥費格遜賽前不適送院

英超周日晚上上演觸目大戰「雙紅會」，聯賽第三位的曼聯主場迎戰排第四位的利物浦。

天空體育指，84歲的曼聯前主帥費格遜爵士賽前在奧脫福球場球員通道附近範圍感到不適，為安全起見送院檢查，當時狀態清醒。



主場曼聯今仗夫添出擊，馬菲奧特根夏重返正選陣容，反觀客軍利物浦天殘地缺，仍要由三號門將活特文把守最後一關，前線阿歷山大伊沙克賽前亦告受傷，連同另一前鋒沙拿均未能上陣，只能依賴加普在前線掛帥。

英超雙紅會，曼聯藉傷癒復出的馬菲奧特根夏入球先開紀錄。（Getty Images）

開賽僅6分鐘，曼聯右路開出角球，久休復出的根夏禁區邊兩度起腳，最終省中麥亞里士打改變方向收死對方門將活特文，紅魔鬼先開紀錄。14分鐘，錫斯高在門前接應般奴頭槌傳中後在混戰中將球撞入網，雖一度被VAR懷疑有手球之嫌但最後判定為入球，曼聯極速領先至2：0。半場完曼聯以此比數領先返回更衣室。

曼聯陣容（4-2-3-1）

31 辛尼拉文斯

2 達洛治、26 艾登希雲、5 馬古尼、23 勞基梳爾

37 明奈、18 卡斯米路

8 般奴費南迪斯、19 麥比奧莫、10 馬菲奧特根夏

30 錫斯高



|後備：1 比恩迪、13 多古、12 馬拉西亞、3 馬沙拉奧、15 約羅、7 蒙特、25 烏加迪、16 阿密特迪亞路、11 舒克斯



利物浦陣容（4-2-3-1）

28 活特文

30 費林邦、4 雲迪積克、5 干拿迪、26 羅拔臣

38 格雲貝治、10 麥亞里士打

17 居迪斯鍾斯、8 蘇保斯拉爾、7 域斯

18 加普



後備：41 彼斯、2 祖高美斯、6 卻基斯、14 基艾沙、42 尼約尼、68 基蘭摩里遜、73 恩古莫亞、75 恩迪亞耶、79 威爾韋特

