乒乓團體世錦賽｜倪夏蓮領盧森堡負日本　鬥早日希娜慘遭「炒蛋」

62歲「乒乓嫲嫲」倪夏蓮領盧森堡在世界乒乓團體錦標賽闖16強，與日本隊交手，第三場登場的倪夏蓮，面對年輕37年的早田希娜，「倪大媽」未能領軍反敗為勝，更在第三局被「炒蛋」，但她臉上滿是笑容，完場後更與早田言談甚歡。



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由62歲的倪夏蓮領軍的盧森堡，團體世錦賽32強與巴西激戰五場，最後險勝過關，16強挑戰日本隊。迪露特（Sarah De Nutte）與莎迪高域（Enisa Sadikovic）先後登場，同樣以0：3分別不敵張本美和及橋本帆乃香。

「乒乓嫲嫲」第三場披甲，鬥25歲的早田希娜，兩人年紀相差37歲，倪夏蓮明顯跟不上對方節奏，連負3：11及4：11，最後一局更慘遭「炒蛋」，吞下0：11之敗仗，結果盧森堡僅61分鐘以0：3不敵日本隊，無緣8強。

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乒乓世界曾有「不炒蛋」的做法，今仗早田希娜卻沒有留手，場上的倪夏蓮依然笑容滿面，賽後更走向早田交流。倪夏蓮賽後表示，最後一球希望與早田打精彩的對拉，惟對方未有接收她的用意，一板正手得分奠勝，所以早田連忙鞠躬致意。

縱然盧森堡負0：3﹑16強止步，但倪夏蓮依然滿意表現，「這是預期中的賽果，日本隊實力比我們強得多，落場後更證明這一點，我們一點機會也沒有。我們打進世錦賽前16，同樣是意料之外，我們十分滿意。」

倪夏蓮與早田希娜相隔9年再碰頭，早田賽後對「倪大媽」致崇高敬意，「她（倪夏蓮）任何時候都十分享受比賽，從內心熱愛乒乓球，在場上的表現也看得出。在高齡依然站在世界舞台戰鬥，單是這一點也值得無比尊敬，我大概都無法打到這年紀，所以能與她交手是非常幸福的事。」

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