F1｜米克舒密加與「車神」父親的微妙連結　藉細節傾訴快樂與心痛

撰文： 吳慕兒 最後更新日期： 2021-03-24 21:23

2021年F1賽季，再次出現一個令車迷振奮的姓氏——舒密加。 8年多前，當米高舒密加完成生涯最後一戰，一代車神傳奇就此落幕。2013年底滑雪遇上意外，卧床多年至今，他的多項紀錄被新王咸美頓取而代之。米高的兒子米克踏上父親走過的路，誓要令家族姓氏再次揚威F1賽場。

擁有一個全球知名的父親，肩上壓力絕對非比尋常。以足球為例，球王比利、告魯夫、馬勒當拿的兒子們，成就難望乃父項背，子承父業僅有成就例子，昔日有馬甸尼，如今有卡斯柏舒米高和艾寧夏蘭特。

身為七屆一級方程式世界冠軍米高舒密加（Michael Schumacher）之子，米克小時候為免惹人注目，參加小型賽車時曾用上媽媽原來姓氏以「Mick Betsch」之名出戰，之後再改為「Mick Junior」，依然難避傳媒追蹤，時時成為追訪焦點。22歲的他新一季隨哈斯（Haas）車隊出戰F1，未出場已注定是最觸目新人。

米克舒密加必定是今季F1最觸目新人。（Instagram@mickschumacher）

2012年11月25日，米高舒密加在巴西站完成生涯最後一戰。（Getty Images）

「舒密加」再次現身F1

2012年11月25日，米高舒密加在巴西站完成生涯最後一戰。2021年3月28日巴林站，將會是米克初次在F1登場。時隔8年零個4月，「舒密加」再次在F1賽場出現。

米克接受英國廣播公司（BBC）訪問，被問及肩負父親的傳奇出戰如何應付重壓，他的答案充滿自信：「那是推動力也是自豪感，我很高興能置身其中，能夠將舒密加這姓氏帶回F1，我很開心。」米克還說： 「我以（F2）冠軍來達成，證明我有能力，因此完全感受不到絲毫壓力。」

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米克（右）與馬薩賓新一季為哈斯出戰。（Getty Images）

【米克舒密加成長之路】（按圖放大）

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「爸爸是我偶像」

跟父親一樣，一切由小型賽車開始。2008年8歲的米克開始接觸小型賽車，「一開始你當然不知道會如何，當我逐漸長大，我了解到繼續賽車需要作出多大犧牲。直到12、13歲時，我知道自己渴望成為職業車手。」

米克曾說過，父親米高既是他的偶像，也是學習對象，很早已決意追隨父親步伐當上F1車手。當年曾為米高舒密加打點一切的經理人Sabine Kehm，全程小心照料米克，特別是米高2013年底滑雪意外重創後，以免他過份受到傳媒騷擾。

2000年米高舒密加帶米克到F1賽場遊玩。（影片截圖）

【米克舒密加努力成為F1車手】（按圖放大）

堅持用MSC為代號 不用SCH

米克的出現，本身已令車迷感到悲喜交雜，到正式比賽，如果再看到那一模一樣的名字代號MSC，說不定會感動到眼濕濕。車手在計時顯示屏和電視直播畫面的簡稱，慣常以各人姓氏的頭三個字母組成，咸美頓（Lewis Hamilton）就是「HAM」，阿朗素（Fernando Alonso）就是「ALO」，米高舒密加卻因為弟弟拉夫當時也在F1角逐，因此他的簡稱是「MSC」，而非「SCH」。

拉夫早已退役，米克本可名正言順以「SCH」出戰，可是他向F1賽會要求使用跟父親一樣的「MSC」作戰，「能夠再次在計時屏幕看到『MSC』令我頗為激動，我跟它擁有特殊連繫，希望每個看到它的人也感覺良好。」父親病重不在身邊，堅強的米克藉着一點點跟對方的聯繫成為精神力量，陪伴他走上孤獨的旅程。

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【米克舒密加的47號戰車】（按圖放大）

47號的意義

他的戰車用上47號，同樣跟家人有關，「4和7都是我喜歡的數字，4是我贏得F3冠軍的車號，7是一個與我關係密切的數字。」他沒有說明，惟相信那是代表父親米高舒密加曾破紀錄7次奪得F1冠軍，上季紀錄已被咸美頓追平。

「兩個數字都已有人用，47是最佳選擇……而且將我們一家人的生日加起來，剛好亦是47。」4號已被英國車手諾里斯選用，7號則為「冰人」拉高倫的指定號碼，米克在3月22日生日，父親米高是1月3日，母親Corinna是3月2日，姐姐Gina-Maria則為2月20日，將4人的生日日期22、3、2和20加起來，果然剛好是47。

【舒密加父子與F1】（按圖放大）

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表面看來，米克的賽車天份似乎不及父親，在各級賽事「逢二進一」，第一年多數表現平平，往往到第二年才突飛猛進。兩人剛巧都是22歲晉身F1舞台，可是他在「法拉利二隊」哈斯出戰，車隊實力有限之下，難望像父親那樣初出茅廬已一鳴驚人。當然，他是法拉利的未來希望，只要能夠證明實力，日後定必將歸位當上躍馬的真命天子，為舒密加傳奇寫下新一頁，劇本已經寫好，不過賽車場永遠充滿變數，目前實在言之過早。

米克昔日曾揚言，會以打破咸美頓的紀錄為目標，幫舒密加這姓氏再次領先F1各大數據，到他即將跟咸美頓同場上陣，米克一改口風，低調表示：「咸美頓的紀錄？現在未是時候去想，我只想活在當下，盡力在新人賽季造出較以往爭標首季更佳戰績。」

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舒密加F2004圖輯：

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2020年F1車手榜最終排名：

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